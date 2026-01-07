El Consell insiste en reclamar al Gobierno que de la cara en Europa por el azulejo

La Generalitat valenciana ha vuelto a insistir este miércoles en la necesidad de que el Gobierno de España mueva ficha y reivindique en Europa una flexibilización en los objetivos sostenibles para la industria cerámica, una medida que implicará una fuerte reducción de la asignación gratuita de derechos de emisión de CO2 y que, si finalmente sale adelante supondrá un coste añadido de entre 109 y 163 millones de euros al año.

Si a mitad del pasado mes de diciembre fue el president Juanfran Pérez Llorca quien pidió a Pedro Sánchez reuniones en el marco de la Unión Europea para buscar medidas que compensen esa subida de los derechos de emisión de CO2 ( lo hizo en el transcurso de la reunión que mantuvieron ambos mandatarios en La Moncloa) ahora es el conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública, José Antonio Rovira, quien reclama al Gobierno que mueva ficha y defienda al azulejo.

Rovira, que este miércoles se ha reunido con el presidente de la patronal Ascer, Ismael García, así como con los vicepresidentes de la entidad, Miguel Nicolás y Manuel Ángel Murillo, y el secretario general, Alberto Echavarría, ha trasladado a la patronal azulejera el compromiso de la Generalitat para exigir al Gobierno de España "mayor apoyo y ayudas” para que el sector cerámico de la Comunitat mantenga su calidad, competitividad y potencial.

En la que ha sido la primera toma de contacto del nuevo conseller de Economía con los representantes del azulejo, Rovira ha afirmado que el sector cerámico “es uno de los más dinámicos e innovadores de España” y ha destacado “su calidad, tecnología y diseño”. “Es una industria puntera en innovación, ha realizado un gran esfuerzo para ser más competitiva, liderar tendencias de diseño, de funcionalidad de la cerámica en arquitectura y decoración, y para poner en marcha la industria 4.0 en sus procesos productivos y en su proceso de venta”, ha señalado.

Grandes retos

“No obstante -ha indicado el conseller- no hay que perder de vista que el sector se enfrenta a retos como el nuevo marco regulatorio ambiental europeo”. En ese sentido, ha señalado que es “imprescindible” que el Gobierno de España “se ponga del lado del sector con hechos y apoye también una flexibilización en los objetivos sostenibles para la industria cerámica que plantea Bruselas, con una adecuación progresiva”.

Rovira ha recordado que a nivel nacional el sector cerámico español “es el primer productor europeo y el tercer exportador mundial en volumen, ya que el 73 % del total de las ventas se realizan al exterior”.

Desde la patronal cerámica, y a través de las redes sociales, se ha valorado esta primera reunión institucional con el nuevo conseller, explicando que se ha analizado la situación y los retos del sector, "constatando el respaldo a nuestras reivindicaciones y el apoyo para el desarrollo de acciones estratégicas".