Las diez cosas que debes saber para afrontar la cuesta de enero en Castellón

Un año más, el día de Reyes ha dado paso a la vuelta de la normalidad, después de que las fiestas navideñas hayan tocado a su fin. Los castellonenses regresan a su rutina laboral, los niños vuelven a las aulas de sus colegios y toca cuidar el bolsillo, tras los gastos extra que se han producido con los regalos de Papá Noel y los Reyes Magos.

Ahora llega el turno de la temida cuesta de enero que viene con el alivio de las rebajas en las tiendas y en los centros comerciales de Castellón, que aligeran un poco los desembolsos a realizar durante este arranque del año. Toca controlar el dinero de la cuenta corriente y mirar cuáles son los pagos que se afrontan

En este primer mes del año, además de los gastos básicos, se afrontan otras algunas obligaciones de pago, como impuestos, seguros o facturas pospuestas en diciembre que empiezan a vencer en enero, lo que agrega más presión económica.

Consejos

Por eso, es necesario seguir una serie de consejos para que la economía familiar no se resienta en demasía y poder superar este delicado momento. Así, desde la Asociación Española de Consumidores se ofrece un decálogo para reducir gastos.

Los consejos son los siguientes: