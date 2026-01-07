Las diez cosas que debes saber para afrontar la cuesta de enero en Castellón
Consejos para reducir los gastos y controlar la economía familiar, después de las fechas navideñas
Un año más, el día de Reyes ha dado paso a la vuelta de la normalidad, después de que las fiestas navideñas hayan tocado a su fin. Los castellonenses regresan a su rutina laboral, los niños vuelven a las aulas de sus colegios y toca cuidar el bolsillo, tras los gastos extra que se han producido con los regalos de Papá Noel y los Reyes Magos.
Ahora llega el turno de la temida cuesta de enero que viene con el alivio de las rebajas en las tiendas y en los centros comerciales de Castellón, que aligeran un poco los desembolsos a realizar durante este arranque del año. Toca controlar el dinero de la cuenta corriente y mirar cuáles son los pagos que se afrontan
En este primer mes del año, además de los gastos básicos, se afrontan otras algunas obligaciones de pago, como impuestos, seguros o facturas pospuestas en diciembre que empiezan a vencer en enero, lo que agrega más presión económica.
Consejos
Por eso, es necesario seguir una serie de consejos para que la economía familiar no se resienta en demasía y poder superar este delicado momento. Así, desde la Asociación Española de Consumidores se ofrece un decálogo para reducir gastos.
Los consejos son los siguientes:
- Planificar nuestra economía. Hay que analizar los gastos fijos y posibles variables que tengamos y adecuarlos a nuestros ingresos. Elaborar un presupuesto familiar es esencial para poder afrontar de mejor forma este año.
- Espíritu crítico. Debemos ser críticos con los gastos que tenemos y desechar los que no consideremos imprescindibles.
- Consumo responsable. Realizar un consumo responsable de suministros, evitando consumos innecesarios en cuanto a la electricidad, el gas o agua.
- Pagos en efectivo. Es recomendable pagar en efectivo en vez de usar la tarjeta de crédito. De esta forma, se puede controlar mejor el gasto y no caer en la trampa de comprar aquello que uno no se puede permitir.
- Evitar el influjo de la publicidad. Si tenemos la economía ajustada no nos dejemos llevar por la publicidad consumista. Es preferible comprar aquello que realmente suponga un ahorro y sea necesario.
- Planificar la compra. Planificar la cesta de la compra antes de hacerla y según el presupuesto que tengamos establecido.
- Comparación de precios. Comparar precios es importante para comprobar las variables calidad/precio.
- Ofertas en Internet. Internet es una buena herramienta para comprar por las ofertas que tiene.
- Educación económica. Educar a toda la familia, incluidos niños en este asunto del ahorro. La economía familiar es cosa de todos sus miembros.
- Visualizar el ahorro. Es importante que se visualice el ahorro que cada semana, cada mes, vaya haciendo la familia. Eso motivará que, de cara al futuro, se mantenga este interés por llegar a fin de mes y en emplear el dinero en las cuestiones que realmente tengan interés para el conjunto de la familia.
