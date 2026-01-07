El día más frío en Castellón: el termómetro se desploma hasta los -10,4 grados
El jueves se prevé un aumento de las temperaturas
Hay un lugar en Castellón donde en las últimas horas el termómetro se ha desplomado hasta los -10,4 grados, superando los registros del día anterior en la provincia. No suele estar ni muy concurrido ni es muy conocido; de hecho, existe escasa información en internet al respecto. Una de las pocas reseñas que hay en Google explica que se trata de "uno de los sitios más fríos de la Comunitat Valenciana". Otro, además de las bajas temperaturas, destaca que "hay robellones".
Se trata de La Nava, una zona senderista situada en término municipal de El Toro, cerca de la frontera con Teruel. Allí tiene una torre meteorológica la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet), que suele estar entre las que marca los registros más bajos.
Temperaturas mínimas
No ha sido una excepción, sin embargo, ya que en el interior norte de Castellón las temperaturas durante la madrugada han sido gélidas. Villahermosa (-7,4) y Sorita (-7,1) son otros municipios en los que el frío ha sido polar.
También, por ejemplo, en la Plana Baixa, donde a primera hora ha habido heladas y registros poco usuales, como los -2,1 grados de la playa de Nules.
En la capital de la Plana los termómetros no han bajado tanto como en la jornada de ayer, cuando se llegó a los -3,5 grados, y la mínima la ha marcado en las últimas horas la torre de Avamet en el camino de la Plana (0,8 grados).
Aumento de temperaturas
Se alcanza, de esta manera, el pico del episodio de frío que ha golpeado los últimos días la provincia, ya que según las previsiones meteorológicas a partir del jueves habrá un ligero aumento de las temperaturas.
Esta es la predicción de Aemet cara a los próximos días en la provincia:
Suscríbete para seguir leyendo
- ¿Cuándo empezará a nevar en Castellón? Aemet pronostica el momento exacto
- La suerte sonríe a lo grande esta vez a Castellón: el primer premio del sorteo del Niño cae en cinco municipios
- Alerta por nevadas en Castellón en 'cotas muy bajas
- El pueblo de Castellón que se ha 'congelado' el día de Reyes: -8,8 grados... y -3,5 en Castelló
- Nieve a menos de 20 kilómetros de Castellón de la Plana: 'Sabía que iba a nevar
- Presentan una denuncia contra el torero Fran Rivera en la Fiscalía Provincial de Castellón. Este es el motivo
- Javier Puello, el lotero que ha repartido el primer premio de El Niño en Castelló: 'Ya tocaba, después de la decepción del Gordo de Navidad
- Aemet activa la alerta naranja en Castellón por nevadas que alcanzarán los 5 centímetros de grosor