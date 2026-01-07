El día más frío en Castellón: el termómetro se desploma hasta los -10,4 grados

Hay un lugar en Castellón donde en las últimas horas el termómetro se ha desplomado hasta los -10,4 grados, superando los registros del día anterior en la provincia. No suele estar ni muy concurrido ni es muy conocido; de hecho, existe escasa información en internet al respecto. Una de las pocas reseñas que hay en Google explica que se trata de "uno de los sitios más fríos de la Comunitat Valenciana". Otro, además de las bajas temperaturas, destaca que "hay robellones".

Se trata de La Nava, una zona senderista situada en término municipal de El Toro, cerca de la frontera con Teruel. Allí tiene una torre meteorológica la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet), que suele estar entre las que marca los registros más bajos.

Temperaturas mínimas

No ha sido una excepción, sin embargo, ya que en el interior norte de Castellón las temperaturas durante la madrugada han sido gélidas. Villahermosa (-7,4) y Sorita (-7,1) son otros municipios en los que el frío ha sido polar.

Temperaturas mínimas en Castellón en las últimas horas. / Avamet

También, por ejemplo, en la Plana Baixa, donde a primera hora ha habido heladas y registros poco usuales, como los -2,1 grados de la playa de Nules.

Mònica Mira

En la capital de la Plana los termómetros no han bajado tanto como en la jornada de ayer, cuando se llegó a los -3,5 grados, y la mínima la ha marcado en las últimas horas la torre de Avamet en el camino de la Plana (0,8 grados).

Aumento de temperaturas

Se alcanza, de esta manera, el pico del episodio de frío que ha golpeado los últimos días la provincia, ya que según las previsiones meteorológicas a partir del jueves habrá un ligero aumento de las temperaturas.

Esta es la predicción de Aemet cara a los próximos días en la provincia: