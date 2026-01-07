Guía para comprar con garantías y evitar disgustos en las rebajas

Las rebajas de invierno han llegado este miércoles, 7 de enero, a las tiendas que faltaban, al sumarse ahora las principales cadenas de moda y también los pequeños establecimientos, dando así inicio al periodo de descuentos.

La campaña, que desde que se liberalizó no tiene una duración determinada, se alargará en la mayoría de los casos hasta el mes de febrero. Organizaciones de consumidores, sin embargo, advierten que resulta necesario tener en cuenta una serie de recomendaciones básicas para beneficiarse al máximo de los descuentos y evitar confusiones que, en elgunos casos, pueden llegar a afectar al bolsillo.

Aprovechar las devoluciones

El gasto medio para las rebajas, según diversas entidades, oscilará esta temporada entre los 105 y los 125 euros en Castellón, aprovechando en especial en el sector del textil las devoluciones de regalos de Navidad para llevarse otras prendas a mejor precio.

Entre las recomendaciones básicas, según señala la Asociación Española de Consumidores, están las siguientes: