Guía para comprar con garantías y evitar disgustos en las rebajas

Instan a los consumidores a prestar atención a las indicaciones de los descuentos y a que se cumplen la normativa

Compras de rebajas, este miércoles, en el centro comercial Salera de Castelló.

Iván Checa

Castellón

Las rebajas de invierno han llegado este miércoles, 7 de enero, a las tiendas que faltaban, al sumarse ahora las principales cadenas de moda y también los pequeños establecimientos, dando así inicio al periodo de descuentos.

La campaña, que desde que se liberalizó no tiene una duración determinada, se alargará en la mayoría de los casos hasta el mes de febrero. Organizaciones de consumidores, sin embargo, advierten que resulta necesario tener en cuenta una serie de recomendaciones básicas para beneficiarse al máximo de los descuentos y evitar confusiones que, en elgunos casos, pueden llegar a afectar al bolsillo.

Aprovechar las devoluciones

El gasto medio para las rebajas, según diversas entidades, oscilará esta temporada entre los 105 y los 125 euros en Castellón, aprovechando en especial en el sector del textil las devoluciones de regalos de Navidad para llevarse otras prendas a mejor precio.

Entre las recomendaciones básicas, según señala la Asociación Española de Consumidores, están las siguientes:

  • Los derechos de los consumidores no tienen rebaja.
  • Hay que comprobar que la calidad y garantías del producto sean las mismas que en cualquier otra época del año.
  • Los productos de temporada son los únicos que se pueden ofertar como rebajados
  • En la etiqueta deben constar el precio antiguo y el rebajado.
  • Las formas de pago serán las mismas que en cualquier otro período.
  • El ticket de compra es imprescindible para realizar una devolución o reclamación, además los comercios se encuentran obligados por ley a facilitarlo siempre.
  • Los productos rebajados deben estar claramente identificados y separados de los que no estén rebajados, para evitar confusiones a los clientes.
  • Los elementos con taras, desfasados o con deterioros deberán identificarse como saldos. No son rebajas
  • Hay que prestar especial atención al régimen de cambios o devoluciones que establezca el comercio.
  • El consumidor tiene el derecho de pedir la hoja de reclamaciones si no está conforme. Los comerciantes se encuentran obligados por ley a facilitarla, en caso contrario se podrá denunciar al establecimiento ante las autoridades competentes.

TEMAS

