Agricultores de Castellón protestan contra el acuerdo de Mercosur: "Será el final de la ganadería"

Los agricultores de Castellón han vuelto esta tarde a la calle. Un centenar de profesionales de varios municipios del interior de la provincia se han concentrado en Xert, en la explanada de la carretera N-232, frente al restaurante El Maestrazgo, para clamar contra el acuerdo comercial con Mercosur que está a punto de firmar la Unión Europea.

Convocados por Sepricas (Sector Pimario Castellón), adscrita a Unaspi, los agricultores y ganaderos han alertado de las consecuencias del pacto comercial. "Si se aprueba el acuerdo será el final de las granjas de Castellón. El sector no lo va a poder soportar", advierte Víctor Vicente, presidente de Sepricas.

Los agricultores avisan de que el acuerdo elimina o reduce mucho los aranceles sobre la exportación e importación de productos agrícolas. Y aunque esto simplifica que productos europeos ganen cuota en estos países de América del Sur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, en alianza, también, con Venezuela y Bolivia), también abarata la llegada masiva de carne, pollo o azúcar del otro lado del Atlántico.

"Lo único que pedimos es que nos dejen trabajar que todos juguemos con las mismas cartas", defiende Vicente que avisa que la ganadería de Castellón no va a poder competir con la carne que llegará de esos países. "Ellos no cumplen con los mismos controles que nosotros; nuestra carne es de primera calidad y vamos a seguir luchando por el sector", concluye mientras insiste en que este acuerdo abriría el mercado europeo a la competencia de un bloque agrícola cuatro veces mayor que la UE con salarios, impuestos y exigencias ambientales, laborales y sanitarias muy inferiores.

La de Castellón no ha sido la única movilización de este jueves contra el acuerdo con Mercosur. En Cataluña, el movimiento Revolta Pagesa ha convocado a agricultores de Lleida y Tarragona y decenas de profesionales han bloqueado el acceso del Port de Tarragona o la A-2 a la altura de Fondarella. Antes de que empezaran, se han sumado a la movilización otro centenar de agricultores de Girona, que han cortado la AP-7 y la N-II desde la madrugada de este jueves.