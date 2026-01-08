Alerta por la borrasca Goretti en Castellón: Ciclogénesis explosiva y cambio en las temperaturas

La llegada de la borrasca Goretti mantiene activada la alerta en Castellón, especialmente en el interior norte de la provincia, donde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha establecido aviso amarillo por viento del oeste con rachas que pueden alcanzar los 80 km/h. Este episodio se enmarca en un contexto meteorológico más amplio, marcado por la rápida profundización de la borrasca, un proceso conocido como ciclogénesis explosiva.

Según explica la Aemet, Goretti se intensificará en pocas horas, aumentando de forma notable el gradiente de presión y favoreciendo la aparición de vientos fuertes y fenómenos adversos. Aunque el mayor impacto se concentrará en Europa occidental, la Comunitat Valenciana y, en particular, Castellón, notarán sus efectos con un empeoramiento del estado del mar y rachas intensas de viento, sin descartar afecciones puntuales en zonas del litoral.

En el caso concreto de Castellón, el aviso amarillo por viento afecta al interior norte durante la jornada del viernes, mientras que el litoral permanece atento a la evolución del temporal marítimo que acompaña a Goretti. Este tipo de situación atmosférica ya ha activado alertas en otras comunidades del norte peninsular, especialmente en el Cantábrico y Galicia, donde el oleaje y el viento alcanzan niveles más severos.

El episodio supone además un cambio claro en las temperaturas. Tras varios días marcados por el frío intenso y las heladas en zonas del interior y de montaña, la entrada del viento de componente oeste provocará un ascenso térmico generalizado. En Castellón, este aumento será más evidente en las mínimas, reduciendo la intensidad de las heladas registradas en jornadas anteriores.

Antes de este cambio de tiempo, la Aemet había advertido de bajas temperaturas en distintos puntos del país, con avisos por frío en áreas del Pirineo y del interior peninsular. Con la llegada de Goretti, la nieve tenderá a situarse en cotas más altas, al tiempo que el ambiente se volverá más templado, aunque acompañado de un tiempo más inestable. La previsión apunta a que el viernes un frente atlántico asociado a la ciclogénesis explosiva de Goretti extienda las precipitaciones a más zonas del territorio.

El tiempo en Castellón