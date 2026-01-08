El Consell 'mete la tijera' a las viviendas turísticas y echa del registro a casi 1.900 en Castellón

Castellón viene experimentando, a lo largo de los últimos años y al calor de conocidas plataformas digitales, un boom de apartamentos turísticosal que el Consell trata de poner coto, en especial para perseguir la oferta irregular.

La Conselleria de Turismo aprobó, para ello, una normativa en el 2024, que fijo unas nuevas reglas del juego, más exigentes, para ordenar este mercado a través del decreto ley 9/2024.

Del NIF a la referencia catastral

Dicha regulación fija algunas obligaciones, como aportar al censo autonómico la referencia catastral o el NIF, entre otros. Los incumplimientos de estos requisitos permiten expulsar a los inmuebles del registro, algo que la Generalitat aplica en el marco de un proceso de depuración que desarrolla la Dirección General de Turismo.

Solo en la provincia de Castellón, durante el ejercicio del 2025, la administración autonómica ha expulsado del registro a un total de 1.857 viviendas de uso turístico (VUT) por los mencionados incumplimientos. El territorio castellonense, de esta forma, registra una de cada diez supresiones del censo que se contabilizan en el conjunto de la Comunitat Valenciana durante el último año, pues el total asciende a 18.204.

14.500 inmuebles más

El departamento que encabeza Marián Cano trabaja, según precisó, en dos fases más de depuración del registro de pisos turísticos, con la previsión de echar a 14.500 viviendas más en la autonomía. En concreto, la primera parte afectará a 11.029 viviendas al revisar la validez de los informes de compatibilidad urbanística para uso turístico (ICUS). Y la segunda fase prevista incidirá en otras 3.394 viviendas, en las que se depurarán las referencias catastrales que se encuentren duplicadas.

La Conselleria viene defendiendo precisamente un crecimiento del sector turístico que se desarrolle «bajo un modelo sostenible y coordinado, respetando el medio ambiente y en un destino turístico que evita la saturación y preserva la calidad de destino».

La controversia

En cambio, la proliferación de las viviendas turísticas es fruto muchas veces de controversia. La suscita dentro del propio sector turístico, fundamentalmente por la extensa oferta ilegal que se calcula que existe y, en especial, por las desiguales condiciones con las que compiten con otras modalidades de alojamiento, como pueden ser los hoteles.

Sin embargo, también genera repulsa en otros ámbitos, ya que por ejemplo el sector inmobiliario sitúa a los pisos turísticos como una de las causas del repunte de precios de la vivienda en la provincia, al haberse desplazado a este otro mercado una parte importante de la oferta que antes se dedicaba al alquiler tradicional.