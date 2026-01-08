La Diputación de Castellón ratifica el presupuesto de 216 millones para 2026

La Diputación de Castellón ha ratificado este jueves, en un pleno extraordinario, el presupuesto para el 2026, que asciende a 216 millones de euros y destaca por su inversión dirigida a las localidades de la provincia.

La corporación, con los votos a favor de PP y Vox, la abstención del PSPV y el rechazo de Compromís, ha dado luz verde a las cuentas de la institución provincial, desestimando las alegaciones presentadas por los sindicatos UGT y CCOO que reclamaban mejoras sociales para los trabajadores del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón, al considerar que no es competencia de la Diputación.

"Muy diferente al Gobierno central"

El diputado del PP Sergio Toledo ha apuntado que la planificación económica ya estaba preparada para entrar en vigor el 1 de enero y "hoy la aprobamos definitivamente". Un escenario que resulta "muy diferente a lo que pasa en el Gobierno central, que afecta a los municipios, aunque en la oposición se callen". "Llevamos tres años sin presupuestos del Gobierno central y sin visos de que los tengamos este año", ha argumentado Toledo, señalando que por ello "no se acaba de entender la abstención o el voto en contra".

El portavoz del PSPV, Samuel Falomir, ha señalado que han mantenido la misma postura que en el pleno de aprobación inicial de las cuentas "por coherencia", si bien ha recordado la "apertura de una vía de diálogo" con el ejecutivo provincial. "Nuestra intención fue extender la mano al equipo de gobierno para demostrar que queremos llegar a acuerdos importantes para nuestra provincia", ha añadido.

"De espaldas al diálogo"

Mientras, David Guardiola, portavoz de Compromís, ha recordado que "ya manifestamos el rechazo a unos presupuestos que se habían aprobado de espaldas a todo tipo de diálogo" y ha defendido que el rechazo a las alegaciones "constatan la falta de diálogo del equipo de gobierno".

Desde Vox, Luciano Ferrer ha criticado que "no hay una coherencia con lo que se votó", señalando que "es una lástima que tengamos que votar a favor debido a que Sánchez no haya presentado unos Presupuestos Generales del Estado desde que se encuentra en el Gobierno".

Este nuevo trámite permitirá activar de manera efectiva las cuentas después de que se produzca la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), lo que todo apunta que tendrá lugar en la próxima edición del sábado.