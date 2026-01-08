Mano dura contra el acoso escolar en Castellón: el agresor se expone a 30 días de expulsión

Más mano dura contra el acoso escolar en Castellón. La Conselleria de Educación activó ayer el plan Conviu, una de sus medidas estrella de la legislatura, que actualiza y pone negro sobre blanco el refuerzo de la protección al alumnado y al profesorado, especialmente el más vulnerable, y que se marca como objetivo prevenir la violencia en las aulas y consolidar entornos educativos seguros, inclusivos y respetuosos, con medidas disciplinarias que contemplan la expulsión de hasta 30 días o el cambio de centro.

E incluye, además, la normativa, ya aplicada desde el pasado curso, sobre el uso del móvil en el aula. La consellera, Mª Carmen Ortí, explicó ayer que «representa un blindaje legal ante las conductas que alteran la convivencia en los centros», y «da respuesta a una demanda del colectivo docente y de las familias ante el aumento de la violencia y el ciberacoso en las aulas en los últimos años».

«El ‘Conviu’ atiende a una demanda del colectivo docente y las familias ante el alumento de la violencia en el aula» María Carmen Ortí — Consellera de Educación

Escalada de la violencia

El decreto, que se puso ayer en marcha en los 171 colegios y 70 institutos de Castellón, afronta los retos actuales de la convivencia en el ámbito educativo y pone el foco en los entornos digitales, tipificando hasta 10 faltas leves y 17 graves que dan respuesta a un contexto cada vez más polarizado.

Una foto fija con una escalada de la violencia que se ve claramente al cotejar las cifras, que a nivel autonómico, pasan de los 4.543 casos en 2018/2019 a los 11.403 en el 2023/24; o las 437 agresiones al profesorado del pasado curso, a las que suma un balance desolador de la Fundación Anar: el 12%, es decir, uno de cada 10 alumnos, ha sido víctima de bullying o ciberbullying en algún momento de su vida escolar en España. Save The Children eleva el porcentaje al 16%, es decir, uno de cada seis.

El decreto 193/2025 de 12 de diciembre de la Convivencia en el sistema educativo de la Comunitat simplifica los procedimientos disciplinarios e incorpora medidas educativas provisionales, un procedimiento conciliador ante faltas graves y la posibilidad de tramitación urgente de los expedientes disciplinarios, reduciendo plazos y ofreciendo protección jurídica al profesorado agredido.

«El plan actualiza las actuaciones que ya se hacen en los IES, que trabajan la prevención y la convivencia» Natacha Sánchez — Presidenta de la Asociación de Directores de Secundaria de Castellón

Excepcionalidad

Serán faltas graves, por ejemplo, insultar o amenazar a un profesor, el acoso o ciberacoso, la falsificación de documentos o la grabación y difusión no autizada de material audiovisual vejatorio. Y acarrearán medidas disciplinarias, previo paso por una conciliación, que van desde dejarles sin patio o extraescolares, el cambio de grupo, o la expulsión de entre 15 y 30 días, así como el cambio de centro. Son medidas «excepcionales», que ya se realizan de facto.

Lo explica Natacha Sánchez, presidenta de la Asociación de Directores de ESO de Castellón, que incide en que «la normativa es una actualización, sobre todo de nomenclatura, pero en los centros se trabaja ya la prevención y la convivencia». Pese a todo, dijo, «hay casos», que "se tratan uno a uno".

Uno de cada 10 escolares ha sufrido algún caso de acoso en su vida escolar, según la Fundación Anar; Save The Children lo eleva al 16%. / ISABEL RAMON

Las faltas graves

Estas son las 17 causas consideradas faltas graves:

Actos graves de indisciplina, injuria u ofensa contra cualquier miembro de la comunidad educativa. El acoso y ciberacoso. La agresión física o moral, las amenazas y coacciones, la violencia de género y la discriminación grave por motivos de raza, etnia, nacionalidad, religión, orientación sexual, identidad de género, discapacidad u otras. Discriminación, vejaciones o humillaciones. La grabación, manipulación, publicidad y/o difusión no autorizada de imágenes en cualquier medio o soporte. Los daños graves causados por uso indebido en el centro, material, documentos o bienes. Suplantación de la personalidad de otro. El daño, la agresión, la injuria o la ofensa al profesorado. La falsificación, sustracción, acceso indebido o sin autorización a documentos, ficheros y servidores del centro. El uso, incitación e introducción o comercio en el centro de objetos o sustancias nocivas o prohibidas, y la resistencia a entregarlas. Las actuaciones perjudiciales para la salud o peligrosas. La incitación a la comisión de una falta grave. El incumplimiento de alguna medida. Las actuaciones susceptibles de delito cometidas en el espacio digital o en internet. El robo con violencia. El hurto o el daño a las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro. Cualquier otro delito tipificando en el Código Penal.

«La escalada de violencia en las aulas necesita un control, que aporta la normativa, pero a ver si funciona» Vicente Gumbau — Presidente de Fampa Castelló-Penyagolosa

Las familias, desde Fampa Castelló-Penyagolosa, celebran «un mayor control contra la violencia en las aulas», pero se dan un margen para «ver si funciona» y «cómo se aplica», según asegura su presidente, Vicente Gumbau.