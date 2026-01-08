Las ocho inversiones de más de 10 millones de PortCastelló para transformar su frente marítimo

La Autoridad Portuaria de Castellón activa, junto a otras administraciones, inversiones que superan los 10 millones de euros para impulsar ocho proyectos estratégicos que transformarán su fachada marítima y que tienen como objetivos abrir el puerto a la ciudadanía, mejorar la calidad del espacio público y reforzar la identidad marítima de Castelló.

"Iniciamos 2026 avanzando en proyectos que demuestran nuestro compromiso firme con el Grao y con un modelo de puerto más humano, accesible y conectado con su entorno”, ha destacado el presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez.

Modernizar instalaciones

Uno de los ejes clave de la transformación, según explican desde PortCastelló, pasa por la renovación integral de la lonja y la fábrica de hielo, un proyecto impulsado junto al Ayuntamiento de Castellón y la Conselleria de Agricultura, con una inversión conjunta de 3,4 millones de euros, cofinanciada a través del programa europeo Fempa. La actuación pretende modernizar unas instalaciones esenciales para la actividad pesquera, con el fin de reforzar la competitividad del sector pesquero y, al mismo tiempo, integrar este espacio tradicional en el paseo marítimo.

También ha cobrado nueva vida el edificio Moruno, tras una intervención centrada en mejorar la accesibilidad, la seguridad y el atractivo de este histórico inmueble con una inversión de 250.000 euros. La sustitución del antiguo puente por nuevas pasarelas, la reparación de cubiertas y la incorporación de una iluminación ornamental "han convertido este edificio en un símbolo reconocible del Grau tanto de día como de noche, recuperando un espacio patrimonial para el uso ciudadano y reforzando su valor como punto de encuentro", sostienen desde la Autoridad Portuaria.

Apuesta por la innovación y el empleo

En el ámbito de la innovación y el empleo, PortCastelló está desarrollando, conjuntamente con la Generalitat Valenciana, un hub tecnológico en el antiguo edificio de los cines, un espacio que se transformará en un centro de 6.155 metros cuadrados dedicados a la innovación, el talento y la actividad empresarial. Este proyecto busca atraer empresas tecnológicas, generar nuevas oportunidades laborales y contribuir a la diversificación económica del distrito marítimo.

Otro de los proyectos emblemáticos es la rehabilitación de la antigua Comandancia, con una inversión de 5,9 millones de euros, que permitirá recuperar un edificio histórico del Grau y convertirlo en la nueva sede institucional de PortCastelló, además de albergar en su planta baja el Museo de la Mar, devolviendo a la ciudadanía un espacio cultural ligado a la tradición marinera. La actuación se completará con la creación de una nueva plaza pública, que elimina barreras visuales y permite volver a contemplar el mar desde el paseo.

Finalmente, PortCastelló ha recuperado la fuente del Centenario, resolviendo problemas estructurales y dotándola de un nuevo diseño lumínico y ornamental gracias a una inversión cercana a los 300.000 euros.

Mejora del alumbrado

La mejora del espacio público se completa con la ampliación y mejora del alumbrado con nuevas farolas de gran altura y una iluminación continua a lo largo del paseo. Esta intervención tiene como objetivo incrementar la seguridad, el confort y el atractivo del frente marítimo, consolidándolo como un espacio de ocio y encuentro gracias a una inversión de 200.000 euros.

“Estas actuaciones demuestran que es posible transformar la actividad portuaria en riqueza social, cultural y urbana”, ha subrayado Rubén Ibáñez, quien ha añadido que “el Grao ya está viendo los resultados de una colaboración institucional y una gestión que pone al ciudadano en el centro”.