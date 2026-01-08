Los sindicatos educativos fían la huelga en Castellón a asambleas y la negociación

La consellera de Educación, Carmen Ortí, ha cerrado una ronda de reuniones con los cinco sindicatos de la enseñanza pública, Stepv y Anpe el miércoles, y CCOO, UGT y CSIF ayer. Los contactos tienen una especial importancia, pues los sindicatos, a través de la Plataforma per l’Ensenyament Públic (a la que no pertenece Anpe, aunque también respalda las exigencias) tienen marcadas en el calendario de este curso hasta seis huelgas docentes que pueden llegar a convertirse en indefinidas, dicen. Lo decidirán en asamblea la semana próxima.

Fue el 11 de diciembre, a los pocos días del cambio de cartera al frente de Educación, cuando se encontró con el profesorado en la calle, con la previsión de una protesta cada mes excepto en abril, cuando habrá dos. Por eso estas reuniones son tan importantes: o se calman las aguas o Conselleria afrontará un curso extraordinariamente convulso y caliente en las aulas y fuera de ellas.

Ortí se abre a la negociación

Ortí tiende la mano a las centrales y asegura al sindicato mayoritario, Stepv, que se sentará a negociar las exigencias este mes de febrero para evitar más protestas en la calle. Los sindicatos tienen una retahíla de reivindicaciones, pero la clave está en la mejora salarial.

Reunión de la consellera, Carmen Ortí, con el sindicato Stepv. / Mediterraneo

Las seis reivindicaciones

Seis son los puntos reivindicados por los sindicatos educativos para sentarse a negociar:

Incremento salarial. Reducción de ratios. Reducción de la burocracia y de la sobrecarga de trabajo. Mejoras en las infraestructuras educativas. Recuperación de las plantillas recortadas. Defensa del valenciano y derogación de la mal llamada ley de “libertad educativa”.

Incremento salarial en la mesa

Los docentes valencianos están entre los peores pagados de España, con el suelo congelado desde 2007, y este es el punto que condicionará cualquier avance. Un avance que, no obstante, tendrá que pasar por el OK de la Conselleria de Hacienda, ahora en manos del exconseller de Educación, José Antonio Rovira.

A esta reivindicación se suma el fin a los recortes, la reducción de las ratios, la rebaja de la burocracia, unas infraestructuras dignas y la defensa del valenciano.

CSIF ha panteado la urgencia de actualizar las remuneraciones, equiparándolas a otras autonomías, con una propuesta de acuerdo plurianual para equipararlas; y considera la urgencia de establecer un calendario de negociación, algo a lo que la consellera Ortí ya ha dado luz verde tras las reuniones.