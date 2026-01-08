Los sueldos crecen un 3,2% en Castellón y permiten a los trabajadores ganar poder de compra por tercer año consecutivo

Hubo una época en la que la palabra inflación estaba en boca de todos. Durante los años 2021 y 2022, el alza de los precios se convirtió en un malsueño para las familias y las empresas, mientras los salarios de la inmensa mayoría de los trabajadores se derretían. Hoy las cosas son diferentes. Aunque la sensación general es que todo está mucho más caro que hace un año, la realidad es que la escalada de los precios se ha moderado. El año pasado, el IPC dio una pequeña tregua y en Castellón se incrementó un 2,7%. Los sueldos negociados en convenio crecieron algo más, un 3,20%, lo que permitió a buena parte de los profesionales de la provincia ganar algo de poder adquisitivo. Y la buena noticia es que esa ganancia sucedió por tercer año consecutivo.

Durante los 11 primeros meses del 2025 se aprobaron en Castellón 41 convenios laborales que afectaron a cerca de 67.000 profesionales y, según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, esos acuerdos contenían un incremento salarial medio del 3,20%. Pese a que la cifra es ligeramente inferior a la registrada el año anterior (en 2024 el alza en las retribuciones ascendió al 3,28%) y también algo más baja que la media nacional (3,49%) sí es suficiente para ganar la batalla al IPC, cuya media anual se situó en el conjunto del país en el 2,7%.

Comparativa entre el IPC y la subida salarial pactada en convenio en Castellón Este gráfico muestra la comparativa entre el IPC y la subida salarial pactada en convenio en Castellón.

Esos 0,5 puntos que separan el incremento salarial de la inflación permitieron a los trabajadores de la provincia ganar algo de poder adquisitivo. Es una mejora que se suma a la registrada en el 2024, cuando la subida fue del 0,48%, y también a la del 2023. Ese año acabó con una inflación media del 3,1% y los salarios crecieron casi un 4% (3,96%), es decir, una diferencia de 0,86 puntos que, de nuevo, benefició a todos aquellos profesionales que vieron actualizadas sus tablas salariales.

Los datos oficiales muestran cómo las familias de la provincia van recibiendo algo de oxígeno, pero Roma no se construye en un día. Muchos trabajadores todavía no se han recuperado del durísimo golpe que sufrieron en 2021 y 2022, cuando los precios crecieron por encima de los sueldos. Un ejemplo. En 2022, la inflación se disparó hasta el 8,4% mientras que las retribuciones que se negociaron en convenio apenas crecieron un 2,88%. Ese año, la pérdida de capacidad adquisitiva fue, por tanto, del 5,52%, una cifra a la que hay que añadir el 2,06% de merma registrado durante el 2021.

Pensionistas y funcionarios

Los trabajadores de Castellón que negociaron sus tablas salariales no fueron los únicos que en 2025 ganaron poder de compra. A los algo más de 125.000 pensionistas de la provincia les ocurrió algo muy similar, ya que el año pasado su paga se incrementó un 2,8%, una décima más que la inflación. Para este ejercicio, el Gobierno ha aprobado un incremento del 2,7%, una subida que es efectiva desde el pasado 1 de enero y que llegará a los bolsillos durante la semana del 19 al 25 de este mismo mes.

En cambio, los 33.000 funcionarios de Castellón perdieron poder adquisitivo por cuarto año. La subida del 2,5% para el 2025 que el Gobierno de España aprobó a finales de noviembre no compensa el alza de los precios.