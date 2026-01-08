Tres empresas de Castellón, entre las cien que más crecen de España

Castellón cuenta con miles de empresas. En concreto, y según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el tejido productivo está integrado por 40.045 compañías. Algo más de la mitad no tienen asalariados y entre las firmas que sí lo tienen, el 43,1% son microempresas y el 4,1%, son pequeñas. Apenas 300 de ellas cuentan en su plantilla con entre 50 y 249 trabajadores, es decir, son de mediano tamaño, aunque su contribución al empleo y crecimiento económico es clave. Y todas las empresas medianas que hay en España hay 100 que son líderes en crecimiento. Tres de ellas están en la provincia: Geotiles, Muebles Azor y Tecnopacking.

La Fundación AFI Emilio Ontiveros (acción social de Analistas Financieros Internacionales -AFI-) ha publicado su informe anual Radiografía del tejido empresarial español: en busca del crecimiento, un documento en el que analiza la demografía empresarial en España durante los últimos 15 años y la comparara con la de las principales economías europeas. En el informe aparece un listado con las 100 empresas medianas líderes en crecimiento entre 2008 y 2023 , «caracterizadas por invertir el doble, crear empleo a un ritmo cuatro veces superior y mejorar de forma significativa su productividad y rentabilidad», resaltan. De estas cien, 13 tienen su sede en la Comunitat y, de ellas, tres son de Castellón.

La primera compañía de la provincia que aparece en el listado es Geotiles Cerámica, del Grupo Pamesa. La segunda es Muebles Azor, con sede en Benicarló y dedicada desde 1983 a la fabricación de mobiliario de hogar. La última es Tecnopacking, ubicada en Onda y cuya especialidad es el embalaje industrial, así como la confección de artículos de un solo uso para hostelería o EPI’s desechables. Otras compañías valencianas que aparecen en el ranking son Power Electronics, Sesderma o Ambulancias Ayuda.

Empleo e inversión

El informe destaca asimismo que el top 100 de estas firmas en España se diferencia del conjunto de las mercantiles medianas del país en varios factores. En empleo, por ejemplo, crecen al 13% anual frente al 3,5 % del resto; destinan el 5% de sus ventas a inversión, por encima del 3% de las otras firmas; mientras que su productividad crece un 4% (por un 1 % del resto) y tienen una rentabilidad del 12% por un 9% de las restantes. Y otro apunte: la mitad de las empresas del top 100 ha pasado de mediana a gran empresa, manteniendo ritmos de crecimiento estables incluso en períodos económicos adversos.