Alerta por la reducción de consultas de Dermatología y Cardiología en el Hospital Provincial de Castelló

La actividad asistencial en Dermatología y Cardiología en el Hospital Provincial de Castelló ha registrado un descenso significativo respecto al año anterior, una situación que está afectando directamente a cientos de pacientes y que pone el foco en la falta de especialistas y en la planificación sanitaria.

Según los datos trasladados, la reducción de consultas en estas dos áreas esenciales está provocando un aumento de las listas de espera, lo que dificulta el acceso a diagnósticos y tratamientos fundamentales para la prevención y el abordaje de enfermedades graves.

Especialidades clave con menos consultas

Desde Compromís en la Diputación de Castelló advierten de que Dermatología y Cardiología no son servicios secundarios, sino pilares básicos de la atención sanitaria. Su portavoz, David Guardiola, subraya que se trata de “servicios esenciales para la prevención y el tratamiento de enfermedades graves”, y alerta de que la falta de cobertura de plazas está teniendo consecuencias directas sobre la ciudadanía.

“No es admisible que se recorten consultas porque no se cubren las plazas de especialistas” DAVID GUARDIOLA — DIPUTADO POR COMPROMÍS

Una situación que genera contradicciones

Uno de los aspectos que más inquietud genera es que, mientras disminuye la actividad asistencial en el Provincial, se están cediendo quirófanos de este centro al Hospital General de Castelló. Esta circunstancia es calificada como “grave y contradictoria”, ya que, según se apunta, los recursos no se estarían destinando a reforzar un hospital con funciones estratégicas dentro del sistema sanitario provincial.

Un hospital con un papel estratégico en la provincia

El Hospital Provincial de Castelló desempeña una función clave dentro de la sanidad pública, especialmente en determinadas especialidades. Por ello, se insiste en la necesidad de un plan coordinado entre administraciones que permita cubrir las plazas de especialistas, recuperar la actividad asistencial perdida y garantizar una atención sanitaria digna y de calidad.