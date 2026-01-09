La borrasca Goretti mantiene el aviso amarillo en Castellón: Rachas de viento de 100 km/h

La borrasca Goretti mantiene este viernes el aviso amarillo por viento en la provincia de Castellón, con rachas que ya han alcanzado los 100 kilómetros por hora en algunos puntos del interior, según los datos registrados en las últimas horas por Avamet y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El episodio de viento afecta especialmente al interior y prelitoral de la Comunitat Valenciana, donde continúan las rachas muy fuertes de componente oeste. En Castellón, la Aemet ha activado el aviso amarillo en el interior norte, con rachas máximas previstas de hasta 80 km/h, un aviso que presenta una probabilidad de entre el 40 y el 70 % y que permanece activo desde la mañana del viernes.

Los registros más intensos se han dado en el norte y el interior de la provincia, donde la Pobla de Benifassà ha alcanzado los 100 km/h, seguida de Olocau del Rey con 95 km/h, y Vilafranca, Catí, Vilar de Canes y Xert, con rachas de 92 km/h. En la Mata, el viento ha llegado a los 82 km/h, confirmando la intensidad del temporal asociado a Goretti.

Alertas activas en la Comunitat Valenciana. / AEMET

A lo largo de la jornada, se esperan intervalos nubosos, con tendencia a cielo poco nuboso por la tarde, mientras que las temperaturas mínimas subirán ligeramente, salvo en Castellón, donde apenas se esperan cambios. Las máximas, por su parte, bajarán en el interior de la provincia.

Desde Protección Civil recuerdan que, aunque se trata de una alerta amarilla y de riesgo bajo, conviene extremar las precauciones: cerrar ventanas, alejarse de árboles y elementos inestables, evitar actividades al aire libre cuando el viento sople con fuerza y conducir con prudencia.

Máximas rachas de viento en Castellón: la Pobla de Benifassà: 100

Olocau del Rey: 95

Vilafranca: 92

Catí: 92

Vilar de Canes: 92

Xert: 92

la Mata: 82

La borrasca Goretti también afecta a otros puntos del norte de la Península, así como a Francia y Reino Unido, donde la incidencia será mayor por lluvias, viento y fuerte oleaje, mientras que en Castellón el impacto se concentra principalmente en el viento, que seguirá siendo el principal protagonista del episodio meteorológico.