La borrasca Goretti mantiene el aviso amarillo en Castellón: Rachas de viento de 100 km/h

El temporal deja fuertes rachas en el interior y norte de la provincia mientras Aemet y Protección Civil piden extremar la precaución

Entre las recomendaciones de Protección Civil ante episodios de vientos se encuentra la de no acercarse a árboles.

Entre las recomendaciones de Protección Civil ante episodios de vientos se encuentra la de no acercarse a árboles. / Mediterráneo

Rafael Fabián

La borrasca Goretti mantiene este viernes el aviso amarillo por viento en la provincia de Castellón, con rachas que ya han alcanzado los 100 kilómetros por hora en algunos puntos del interior, según los datos registrados en las últimas horas por Avamet y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El episodio de viento afecta especialmente al interior y prelitoral de la Comunitat Valenciana, donde continúan las rachas muy fuertes de componente oeste. En Castellón, la Aemet ha activado el aviso amarillo en el interior norte, con rachas máximas previstas de hasta 80 km/h, un aviso que presenta una probabilidad de entre el 40 y el 70 % y que permanece activo desde la mañana del viernes.

Alerta por la borrasca Goretti en Castellón: Ciclogénesis explosiva y cambio en las temperaturas

Los registros más intensos se han dado en el norte y el interior de la provincia, donde la Pobla de Benifassà ha alcanzado los 100 km/h, seguida de Olocau del Rey con 95 km/h, y Vilafranca, Catí, Vilar de Canes y Xert, con rachas de 92 km/h. En la Mata, el viento ha llegado a los 82 km/h, confirmando la intensidad del temporal asociado a Goretti.

Alertas activas en la Comunitat Valenciana.

Alertas activas en la Comunitat Valenciana. / AEMET

A lo largo de la jornada, se esperan intervalos nubosos, con tendencia a cielo poco nuboso por la tarde, mientras que las temperaturas mínimas subirán ligeramente, salvo en Castellón, donde apenas se esperan cambios. Las máximas, por su parte, bajarán en el interior de la provincia.

Desde Protección Civil recuerdan que, aunque se trata de una alerta amarilla y de riesgo bajo, conviene extremar las precauciones: cerrar ventanas, alejarse de árboles y elementos inestables, evitar actividades al aire libre cuando el viento sople con fuerza y conducir con prudencia.

Máximas rachas de viento en Castellón:

  • la Pobla de Benifassà: 100
  • Olocau del Rey: 95
  • Vilafranca: 92
  • Catí: 92
  • Vilar de Canes: 92
  • Xert: 92
  • la Mata: 82

La borrasca Goretti también afecta a otros puntos del norte de la Península, así como a Francia y Reino Unido, donde la incidencia será mayor por lluvias, viento y fuerte oleaje, mientras que en Castellón el impacto se concentra principalmente en el viento, que seguirá siendo el principal protagonista del episodio meteorológico.

Alerta por la reducción de consultas de Dermatología y Cardiología en el Hospital Provincial de Castelló

La borrasca Goretti mantiene el aviso amarillo en Castellón: Rachas de viento de 100 km/h

Tirón de orejas del Síndic por la imposibilidad de pedir cita previa en el Registro Civil de Castellón para tramitar la nacionalidad

La Oficina Acelera Pyme de Femeval inaugura su sede en Castellón para impulsar la digitalización de las empresas

El frío se cuela en Castellón: tres de cada cinco pisos pasan el invierno sin calefacción

La vivienda, la 'gallina de los huevos de oro' del Consell: aporta 175 millones y ya supone el 73% de la recaudación

