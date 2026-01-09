La Diputación de Castellón exhibe el refuerzo "más ambicioso" del Consorcio de Bomberos con 63 nuevos efectivos

La Diputación de Castellón ha exhibido este viernes el refuerzo "más ambicioso" del Consorcio Provincial de Bomberos ante la incorporación de 63 efectivos con un acto que ha reunido a los nuevos profesionales y los mandos del organismo.

La presidenta de la institución provincial, Marta Barrachina, ha encabezado el acto de reconocimiento de los profesionales, al que también ha asistido el diputado de Bomberos, David Vicente. “Hoy es un día en el que ponemos en valor una vocación que no entiende de horarios ni de comodidades, pero sí de valentía y de servicio público. Un día para poner en valor las personas que, con su profesionalidad y su entrega, velan cada día por la seguridad de todos y todas”, ha destacado la máxima dirigente provincial.

La cita, celebrada en el Palau Provincial de les Aules, ha reconocido a los 60 profesionales que han superado la convocatoria “más que ambiciosa” de la historia del Consorcio, “una apuesta clara para reforzar un servicio público esencial y mejorar la capacidad de respuesta ante cualquier emergencia”, ha incidido Marta Barrachina, quien ha añadido que “esta incorporación llega para dar apoyo a un cuerpo que no para nunca”.

4.700 servicios en 2025

Al respecto, la máxima representante de la institución provincial ha informado que, solo en el año 2025, los bomberos de la provincia de Castellón han realizado más de 4.700 servicios. “Pero detrás de cada intervención no hay solo una cifra, hay profesionales que trabajan con valentía, rigor y una vocación de servicio admirable”, ha incidido.

La presidenta de la Diputación de Castellón ha remarcado el apoyo del gobierno provincial a este cuerpo de profesionales; “un apoyo real y dotando de los medios necesarios para que podáis hacer vuestro trabajo en las mejores condiciones posibles”. Y es que, como han indicido desde la institución, las nuevas incorporaciones en los parques profesionales refuerza la capacidad operativa en toda la provincia y garantiza tiempos de respuesta más rápidos ante cualquier emergencia.

La presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, durante su intervención en el acto. / JAVIER VILAR

Barrachina ha repasado los dos años de legislatura, destacando que el ejecutivo ha marcado como prioritario dotar a los bomberos de los mejores medios posibles, objetivo que según la institución "se está cumpliendo al dotar a los profesionales de los medios más eficientes y seguros para una prestación óptima del servicio".

De vehículos a recursos

La dirigente provincial ha ensalzado además la gestión resolutiva de la Diputación, asegurando que se ha avanzado en resolver las demandas y necesidades de los cuatro parques de bomberos profesionales y los cinco parques de bomberos voluntarios para facilitar el trabajo de los profesionales que velan por la seguridad de la ciudadanía.

También se ha puesto de manifiesto la inversión realizada para incorporar vehículos diseñados y adaptados a las necesidades de los profesionales. En total, se han adquirido 16 vehículos para el Consorcio Provincial de Bomberos, entre ellos, un vehículo de Puesto de Mando Avanzado ligero.

Se han incorporado diferentes clases de vehículos como camiones Autobomba Forestal Pesada (BFP) o Bomba Forestal Ligera (BFL) para reforzar la lucha contra los incendios forestales, así como una embarcación de salvamento y rescate, entre otras clases y tipos de vehículos para garantizar una mayor seguridad, tanto a los efectivos, como a la ciudadanía. En esta misma línea, se ha apostado por la modernización de los vehículos.

Barrachina y Vicente, con los mandos y los nuevos profesionales. / JAVIER VILAR

Asimismo, se ha creado la unidad de Brigadas Rurales de Actuaciones Forestales (BRAF), asignadas a Xert, Vall d’Alba, Zucaina y Caudiel. Todas ellas disponen de una estructura organizada para hacer frente a las actuaciones encargadas de prevención y apoyo a los medios en extinción. A estos efectivos se suma una Unidad de Divulgación y Prevención, para dar a conocer el gran trabajo de este cuerpo de profesionales.

Nuevas helisuperficies

Además de ello, destaca la puesta en marcha de nuevas helisuperficies para garantizar la atención de urgencias médicas en el interior de la provincia de Castellón. Las nuevas helisuperficies se encuentran en Zorita, Barracas, Torás, La Jana y Torre d’en Besora, y este 2026 se proyectarán dos nuevas helisuperficies, unas instalaciones estratégicas para mejorar la respuesta a las emergencias en los pueblos de montaña y en las zonas más inaccesibles, y gracias a ello, se recorta el tiempo de asistencia sanitaria, así como el tiempo de traslado de los bomberos ante incendios forestales

Cabe añadir que la Diputación ha reconocido en este mandato la especialidad de las Unidades de Rescate con la adquisición de equipos de protección (EPIS) que permiten afrontar riesgos con seguridad para los profesionales; la compra de 40 equipos de comunicación; y la implantación de un servicio de asistencia mecánica urgente para toda la flota de vehículos. Resalta además que, por primera vez en la historia, el Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (Ivaspe) tiene sede en Castellón, gracias al compromiso de la Diputación.