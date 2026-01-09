¿Qué municipios de Castellón han ganado o perdido población? Consulta el tuyo

La provincia de Castellón continúa creciendo en población, aunque lo hace una vez más a distintas velocidades si se observan los datos por localidades, ya que apenas una veintena de municipios concentran el 95% de los nuevos vecinos que se instalan en el territorio, la mayoría además del litoral.

Así lo muestra la última actualización de los datos del padrón municipal que ha recogido este viernes el Institut Valencià d'Estadística (IVE) a partir de los resultados del Instituto Nacional de Estadística (INE) a fecha de 1 de enero del 2025 (siempre se publican a año vencido).

Las que más crecen

Los residentes en la provincia son un total de 627.173, lo que implican 11.324 más (o un 1,83%) que el año anterior. El aumento demográfico lo encabeza Castelló, con 3.332 nuevos residentes, llegando a 183.711 vecinos. Le sigue Vila-real, con 1.118 nuevos residentes y un total de 53.623. Y cierra el top-3 Burriana, con 988 más y un total de 37,915, si bien su ayuntamiento sostiene que este año superan ya los 40.000.

Orpesa (+855), Benicarló (+689), Almassora (+662), Onda (+373), la Vall d'Uixó (+358), Moncofa (+328) y Peñíscola (+278) son las otras localidades que más vecinos suman de toda la provincia.

Todas ellas acaparan nueve de cada diez nuevos residentes, junto a Nules (+253), Vinaròs (+251), Benicàssim (+217), Alcalà de Xivert (+173), Sant Jordi (+173), Segorbe (+165), Cabanes (+162), Vall d'Alba (+115), Xilxes (+105) y Almenara (+103).

Evolución de la población en los municipios de Castellón Datos según el padrón municipal

Estabilidad en algunos pequeños municipios

Aunque no es generalizado, en algunos pequeños municipios de la provincia también aparecen brotes verdes. Es el caso de Altura, con 59 vecinos más; de Alfondeguilla, con 11 habitantes más; de Culla, con una decena de recién llegados o de Morella, con siete residentes adicionales.

Esta ligera mejora incluso se aprecia en localidades con un censo conformado por poco más de cien personas como Ares, Zorita, Aín o la Torre d'en Besora.

La amenaza de la despoblación

Sin embargo, todavía existen 62 localidades castellonenses que pierden residentes, cerca de la mitad de las que componen el territorio provincial, lo que da buena cuenta de que la despoblación resulta una amenaza en plena vigencia.

Catí registra la mayor pérdida poblacional de vecinos de toda la provincia, con 41 menos en un año. Le sigue Cervera, con 26 vecinos menos y Atzeneta, con la pérdida de 25 residentes. Del mismo modo destaca Vilafranca, que se deja 24 vecinos coincidiendo con el cierre de Marie Claire, todo un motor para el empleo de la zona.