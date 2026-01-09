Castellón suma más de 200 muertos en accidentes en carretera desde 2015

La provincia de Castellón suma 217 personas fallecidas en accidentes en carretera entre 2015 y 2025, a una media de 20 al año. Así se desprende de los balances anuales de la Dirección General de Tráfico.

El peor dato de la década fue el del 2018, en que hubo que lamentar 29 decesos. El más favorable se registró en el año del covid, en que, debido al confinamiento y la restricción de movimientos, solo se contabilizaron 8.

A falta de unos días para que concluya el año 2025, hasta el 17 de diciembre, la Jefatura Provincial de Tráfico ha contabilizado solo en vías interurbanas 19 víctimas mortales, una más que el año pasado por las mismas fechas.

Uno de cada cuatro se produjeron en autopista o autovía y el resto, en vías convencionales.

Un estancamiento

En el conjunto de España, el balance es de 12.185 fallecidos desde el 2015, una media de 1.107 anuales, tocando suelo en 2020 (874) y récord en 2017 con 1.198.

Piden alcohol 0,0

Desde la Asociación Stop accidentes destacan que las cifras de mortalidad permanecen estancadas desde 2016, tras los importan descensos logrados entre 2004 y 2013 con la implantación del carnet por puntos y la reforma del Código Penal. Así, la presidenta de STOP Accidentes, Ana Novella, señaló que «las cifras muestran la magnitud de un problema social al que no se está prestando la atención que merece», subrayando que miles de muertes podrían evitarse con decisiones políticas valientes. El vicepresidente de la entidad, David Pérez de Landazábal, reclamó la aprobación definitiva de la normativa de cero alcohol al volante, recordando que la mitad de los conductores fallecidos había consumido alcohol.

Llamamiento a la precaución

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha realizado un llamamiento a la «máxima responsabilidad al volante y al respeto de las normas de circulación» durante estos días marcados por vacaciones escolares y universitarias, unas condiciones meteorológicas adversas, y reuniones familiares y de amigos, en las que con frecuencia se consume alcohol. «Hay que extremar la precaución porque lo realmente importante es llegar con seguridad a nuestro destino y poder disfrutar de estos días con la familia, ha señalado Bernabé.