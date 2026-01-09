Cibervigilantes contra el ‘bullying’ en los institutos de Castellón

Luchan contra el bullying y el ciberbullying. Velan por sus compañeros de clase en el patio y en casa rastreando en las redes sociales o en las aplicaciones de mensajería, monitoreando Facebook e Instagram, y controlando grupos de WhatsApp y otras aplicaciones, en menor medida, como Twitter, Gemini o Tik Tok.

Son los cibervigilantes, una iniciativa que se ha implantado «desde hace varios cursos» en el IES Serra d’Espadà de Onda y que trasciende a la vida en las aulas para entrar en internet, el universo en el que se pasan media vida los adolescentes de hoy.

Lo cuenta Natacha Sánchez Flor, directora del centro ondense y presidenta de la Asociación de Directores de Secundaria de Castellón, poniendo el foco en que «son un grupo de alumnas y alumnas responsables e implicados con su entorno que controlan las dinámicas en el patio, en los pasillos, en las aulas y fuera de ellas, en los grupos compartidos, que ayudan a prevenir el acoso escolar».

El triple de casos en cinco años

Forma parte del trabajo de prevención y de convivencia en las aulas del instituto, en paralelo a la puesta en marcha desde este miércoles del decreto 193/2025 que enmarca el nuevo plan Conviu de la Conselleria de Educación, que actualiza la normativa anterior y pone nuevos nombres y apellidos a las faltas leves (hasta 10) y graves (17) que pueden comportar desde no salir al patio hasta 30 días de expulsión o el cambio de colegio del agresor.

Los centros quieren parar el 'bullying'. / JOSE LUIS ROCA

Un texto que aplica mano dura al acoso escolar en un contexto de escalada de la violencia en las aulas, con casi el triple de casos abiertos en los últimos cinco años, una lacra que afecta, según Save The Children, al 16% de los escolares de Primaria a Bachiller durante su vida escolar.

Detectar y frenar

Los cibervigilantes tienen un objetivo claro: detectar y tratar situaciones de intimidación física en el centro. El proyecto implica a 3º y 4º de ESO, «como figuras que ayudan a sus compañeros, que trabajan por controlar, sobre todo, las actitudes hacia los más pequeños», señala la directora del instituto.

Si ven algún indicio de que un chaval esté siendo acosado se ponen en contacto con un profesor, un tutor o dirección. Como vigilante no puede intervenir, solo observar e informar.

«Son como los delegados, compañeros responsables conectados y que controlar las redes y están en todos los grupos; son nuestros ojos», explica la directora. «Cuando se detecta un caso, se trabaja con el alumno y con las familias, porque cada caso es diferente y cada uno tiene una mochila; se aborda desde la pedagogía», apunta Sánchez.

En el patio o en las redes, los centros se marcanm el objetivo de vigilar las conductas agresoras. / ISABEL RAMON

Una red de ‘ojos’ en Castelló

En Castelló, la iniciativa es parecida pero diferente. Educación y Seguridad Ciudadana activaron en 2015 el proyecto ComunicaJove, con un Agente Tutor, agente de la Policía de Proximidad con formación específica, que se conecta con el estudiantado de los 14 IES para construir una red de apoyo solidaria y aulas seguras.

Más de 3.000 alumnos pasaron el pasado curso, convirtiéndose en altavoces frente al silencio y destapando 21 situaciones de bullying, a las que se suman 4 desde septiembre, según apuntan fuentes municipales.

El policía tutor de Castelló recibió la Cruz al Mérito Policial por su trayectoria en protección de menores. / Mediterraneo

Reactivación del Agente Tutor

Toni Solano, director del IES Bovalar de la capital, explica que es «un proyecto que ha funcionado, con charlas y formaciones, pero también con juegos y dinámicas que ayudan a la implicación del alumnado; además de ser un recurso valioso para ayudar al centro cuando hay casos».

Antonio Ortolá, concejal de Seguridad Ciudadana de Castelló, explica que «el ComunicaJove se reactiva este mes en los institutos, con un refuerzo de efectivos y con una reformulación en los mismos parámetros: luchar contra el acoso en el aula».