Los coches de segunda mano ya suponen el 70% de las ventas en Castellón pese al subidón de precios

Comprar un coche es, por detrás de la vivienda, la segunda decisión con más impacto en la economía de cualquier familia. Y en estos momentos al mercado automovilístico le ocurre algo muy similar a lo que le sucede al sector inmobiliario: los precios están por las nubes. El coste medio de los turismos y todoterrenos se ha disparado un 38,1% desde 2019, lo que ha llevado a muchos compradores a decantarse por el mercado de segunda mano. ¿La consecuencia? Las ventas de vehículos de ocasión continúan sin tocar techo y en Castellón ya suponen más del 70% de las transacciones.

El mercado de turismos de segunda mano alcanzó en Castellón las 27.219 unidades vendidas a cierre de 2025, lo que supone un incremento del 3,3% respecto al año anterior, según los datos hechos públicos por las asociaciones Ganvam (distribuidores oficiales e independientes) y Faconauto (concesionarios). Y aunque la cifra de matriculaciones aumentó en la provincia un 15,39% (a lo largo del 2025 se vendieron 11.281 turismos nuevos), la realidad es que por cada coche a estrenar se comercializan 2,4 de segunda mano.

Evolución del precio medio del vehículo de ocasión. / COCHES.NET

Raúl Norambuena, responsable de RC9 Autos, en la avenida Hermanos Bou de Castelló, tiene muy claro el motivo del auge de los coches de segunda mano. «Las causas hay que buscarlas en el elevado precio de los vehículos nuevos y también en que, a la hora de comprar un automóvil, la gente no acaba de tener claro si lo compra eléctrico, híbrido...», explica.

El problema es que los altos precios de los coches a estrenar han acabado por contagiar a los turismos de ocasión, cuyo coste también se ha disparado. «El automóvil que hace tres o cuatro años valía 6.000 euros ahora cuesta 8.500 o incluso más y eso está provocando que muchísimas familias opten por los vehículos más antiguos», añade Norambuena. Los datos de Ganvam y Faconauto le dan la razón: si bien las ventas de modelos de entre tres y cinco años crecen al doble de ritmo (+8,8%) que los de más de diez (+4,6%), las operaciones con estos vehículos de mayor antigüedad concentran casi el 60% del mercado nacional.

Incentivos para achatarrar

Las familias optan mayoritariamente por coches más viejos y más económicos y eso, además, explica que la edad media del vehículo usado vendido se sitúe en estos momentos en los 11 años, superando los 15 en el caso de las ventas entre particulares. «Lo de los precios es una locura y para encontrar un automóvil por menos de 12.000 euros te tienes que ir a modelos muy antiguos o con muchos kilómetros», reconocen en otro establecimiento de Castelló.

A la vista de esta realidad, los distribuidores defienden la necesidad de impulsar «una estrategia eficaz de incentivo al achatarramiento» que contribuya a retirar de la circulación los modelos más antiguos y contaminantes. En este sentido, consideran imprescindible que la activación de ayudas a la compra de electrificados se complete con el desarrollo del plan de renovación contemplado en la Ley de Movilidad Sostenible.

Tanto Ganvam como Faconauto creen que dinamizar la demanda de vehículos de ocasión e incentivar que sea más rentable achatarrar el modelo antiguo y contaminante que revenderlo en el mercado de segunda mano supone un pilar estratégico para impulsar la renovación del parque móvil.