El frío se cuela en Castellón: tres de cada cinco pisos pasan el invierno sin calefacción

La borrasca Francis, más allá de la bucólica imagen de los paisajes nevados en el interior de Castellón, dejó en la provincia temperaturas de hasta -10,7 grados en pueblos como El Toro, así como mínimas llamativas de -2,1 grados en la playa de Nules o -3,5 en la ciudad de Castelló. Un verdadero problema para todos aquellos que no cuentan con algún sistema de calefacción en su vivienda, un porcentaje mucho mayor en la provincia de lo que se puede creer.

En la actualidad, solo el 58% de los inmuebles de Castellón tienen algún sistema térmico, lo que significa que casi tres de cada cinco inmuebles no cuentan con calefacción. Así lo señalan los datos ofrecidos por el portal digital Idealista que se basa en las características declaradas por los anunciantes de viviendas, tanto en venta como alquiler, durante noviembre de 2025.

Esto puede generar complicaciones a muchas familias, sobre todo en situaciones de bajón generalizado de las temperaturas, como es el caso que ha sufrido la provincia en los pasados días.

En el ámbito nacional, Castellón aparece como una de las provincias con menos pisos adaptados contra el frío. La provincia se sitúa en el octavo puesto de España de un listado que encabezan las zonas más cálidas del país.

Las provincias de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, con un 11% y un 14% respectivamente, ocupan los primeros lugares. Tras ellas, aparecen Cádiz (46%), Huelva (46%), Almería (50%), Murcia (50%) y Alicante (51%). Además, la cifra se aleja de la media nacional que se encuentra en el 75%.

En el lado contrario de esta clasificación, encontramos 24 provincias donde el número de viviendas con calefacción supera el 90%. Con los porcentajes más altos aparecen Navarra, Salamanca y Soria que alcanzan el 96%.

Solo con radiadores

La situación que afrontan muchas de estas viviendas obligan a buscar soluciones provisionales para afrontar las épocas de frío o los episodios de bajada notable de temperaturas, habituales durante los meses invernales.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), un total de 75.426 hogares suplen la ausencia de sistema de calefacción con la ayuda de algún aparato para calentar las distintas habitaciones de la casa. Esto supone prácticamente un tercio de las 234.586 viviendas registradas en la provincia.

Además, el 28% de estos inmuebles no cuentan con ningún tipo de sistema térmico. Son 66.574 los pisos que no cuentan con ni siquiera una estufa o un radiador para calentar el hogar. Por su parte, 9.324 tienen calefacción colectiva y la cifra se sitúa en 83.262, con sistema individual.