La historia del castellonense César Viera: De pintar casas a estar entre los diez mejores fotógrafos del mundo con el retrato a un sintecho

“La fotografía empezó como un hobby, luego fue mi pasión y ahora mi profesión”, resume César Viera (Castellón de la Plana, 43 años), que se acaba de situar entre los diez mejores fotógrafos del mundo en la categoría de Retrato Natural de la prestigiosa World Photographic Cup, una de las competiciones más exigentes y reconocidas del panorama internacional.

El reconocimiento no llega por una imagen planificada ni por un encargo comercial, sino por el retrato de Jimmy Hop, una persona sin hogar con la que Viera conectó de manera espontánea en Castellón. “Le vi un día, me puse a hablar con él y le ofrecí hacerle un retrato. En un primer momento no le hizo mucha gracia, pero congeniamos y vino a mi estudio”, explica.

Las “Olimpiadas” de la fotografía

La World Photographic Cup no es una competición al uso. “No es un concurso porque tú no mandas fotografías”, aclara Viera. “La Federación Española se puso en contacto conmigo porque una foto les gustó y la mandaron con profesionales de fotografía de todo el mundo. Es como las Olimpiadas de la fotografía”, reconoce César Viera.

Imagen de César Viera, laureado fotógrafo castellonense. / Mediterráneo

El resultado ha sido su inclusión en el Top 10 mundial en Retrato Natural, compitiendo con fotógrafos de países como Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Canadá o Finlandia. El siguiente paso llegará en abril, cuando se entreguen las medallas. “Te mandan un correo electrónico si entras en el podio e iré a Islandia al evento”, avanza.

Una trayectoria internacional desde Castellón

Aunque trabaja desde Castellón, el recorrido de César Viera es claramente internacional. En los últimos años ha participado en encuentros y eventos fotográficos en ciudades como Los Ángeles y ha desarrollado actividad en países como Alemania o Francia. Su obra, centrada en el retrato en clave baja, ha sido reconocida en numerosos premios y seleccionada en competiciones de alto nivel.

Ha retratado a personalidades destacadas del mundo del arte, la música y el deporte como Ripollés, Melendi, Nacho Herreros o Gerard Moreno, siempre manteniendo una estética sobria, atemporal y profundamente humana, donde la luz y la sombra actúan como lenguaje narrativo.

Gerard Moreno, capitán del Villarreal, retratado por César Viera. / César Viera

De pintor de casas a fotógrafo profesional

El camino hasta aquí no ha sido inmediato. “La fotografía fue un hobby, luego pasión y ahora profesión”, recuerda. Durante años compaginó la cámara con su trabajo como pintor de casas, hasta que decidió dar el salto definitivo. Hoy se dedica exclusivamente a la fotografía, con un estudio propio en el que trabaja con cita previa. “Con dos niños pequeños seguirá así, no puedo tener un horario fijo”, explica.

Buena parte de sus encargos llegan a través del correo electrónico y las redes sociales, canales desde los que gestiona una agenda cada vez más internacional. Su especialidad es clara: “Mi especialidad es el retrato”. Más allá de los premios, César Viera entiende su trabajo como una forma de expresión artística. Su fotografía se mueve entre el retrato contemporáneo y la obra de arte, con una clara vocación expositiva y un enfoque basado en el “menos es más”. Además, desarrolla una intensa labor formativa, impartiendo workshops, charlas y conferencias por todo el mundo.