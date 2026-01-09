Montaña rusa térmica en Castellón y fuertes rachas de viento: más de 100 km/h

La provincia de Castellón vive en una montaña rusa térmica. De las temperaturas con las que arrancó la semana, que dejaron mínimas de -10º en el interior de Castellón el día después de Reyes a los 22º de máxima que marcó el termómetro en Benicàssim este viernes, según el balance de la Associació Valenciana de Meteorologia.

El jefe de Climatología de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), José Angel Núñez, ha explicado que "hemos pasado de una situación con anticiclón en el Atlántico los primeros días del año que dio lugar a entradas de aire frío ártico, a una situación con anticiclón penetrando sobre la península y la borrasca Goretti en el mar del norte, entre estos dos centros está entrando viento de poniente, que en nuestra zona es relativamente cálido y seco, y que ha dado lugar a un ascenso térmico de 7 a 8 ºc en la provincia".

Otros municipios que han superado los 20º este viernes son Torreblanca, Orpesa, Castelló, Cabanes, Nules, Almassora, Betxí, Burriana o Vila-real y Moncofa.

Unido a las temperaturas primaverales, el viento ha sido protagonista con rachas de más de cien kilómetros por hora que se han registrado en puntos como Xert (106/km/h), La Pobla de Benifassà o Xodos, ambos con 100 km/h.

Previsión para el fin de semana

Aviso de Aemet para este sábado Este es el aviso de Aemet para el sábado.

De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene para este sábado el aviso amarillo por rachas muy fuertes en el interior norte de Castellón que ya se activó la víspera. No obstante, Núñez avanza que a lo largo del sábado va a ir cesando y el domingo ya se prevé viento flojo, lo que va a dar lugar a temperaturas más bajas que las del viernes, pero normales para la época o incluso ligeramente más altas, unos 15 ºC a mediodía y 5 o 6 por la noche en el litoral, situación que se va a mantener sin cambios hasta el martes, predominando el cielo poco nuboso.