La Oficina Acelera Pyme de Femeval inaugura su sede en Castellón para impulsar la digitalización de las empresas

Se ubica en la sede de la Asociación de Instaladores Eléctricos y busca asesorar a autónomos y pymes en su proceso de transformación digital

Apertura de la oficina Acelera Pyme Castelló de Femeval. / Mediterráneo

Ramón Pérez

Castellón

La Oficina Acelera Pyme (OAP) Castelló de la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (Femeval) ha iniciado su actividad con la apertura de su nuevo espacio de atención en la sede de la Asociación Provincial de Instaladores Eléctricos y Actividades Similares de Castellón (AIECS), situada en el polígono Fadrell, en el Bulevar Fuente en Segures, 95 de Castelló.

Este nuevo punto de referencia nace fruto de la colaboración entre ambas entidades con el objetivo de acompañar a pymes, personas autónomas y emprendedoras de la provincia de Castellón en su proceso de transformación digital, ofreciéndoles un servicio gratuito, cercano y adaptado a las necesidades reales del territorio.

El presidente de AIECS, Eloy Ortí, ha acompañado al equipo de Femeval, encabezado por su secretaria general, Empar Martínez, en esta apertura de puertas que marca el inicio de un proyecto quecuenta como asesora técnica con Maria Bellmunt, con amplia experiencia en emprendimiento, innovación y transformación digital.

Desde la OAP Castelló se ofrecerá a empresas, personas autónomas y emprendedoras asesoramientos individualizados, jornadas informativas y formación práctica en competencias digitales, autodiagnósticos digitales, impulso del uso de herramientas tecnológicas, así comosesiones dirigidas a convertir ideas en modelos de negocio viables y orientación en programas de ayudas públicas.

Este nuevo punto de atención tiene además el respaldo de la experiencia acumulada por la OAP de Femeval en Valencia que, desde 2021, ha realizado 4.500 acompañamientos a pymes y personas autónomas, 275 actividades con más de 5.500 asistentes, 1.170 asesorías técnicas especializadas, más de 100 diagnósticos digitales y se han registrado 19.000 visualizaciones online. Para ello se ha contado con la colaboración de más de 40 entidades empresariales, tecnológicas e institucionales.

La Oficina Acelera Pyme Castelló aplicará este modelo de acompañamiento, adaptándolo a las características y prioridades del tejido productivo castellonense y trabajando de forma coordinada con los agentes empresariales, tecnológicos e institucionales de la provincia.

Reunión con entidades colaboradoras

La primera acción de la Oficina Acelera Pyme Castelló será la celebración de una reunión de trabajo exclusiva para entidades colaboradoras y agentes del ecosistema empresarial y tecnológico de la provincia, que tendrá lugar el próximo 14 de enero a las 9:30 horas, en la sede de la OAP Castelló. Este encuentro, previo al acto de presentación oficial, se concibe como un espacio de coordinación para compartir aportaciones y sentar las bases de futuras colaboraciones orientadas a maximizar el impacto de la digitalización en el territorio.

A continuación, la primera jornada de la OAP Castelló versará sobre VERI*FACTU, el nuevo sistema de facturación electrónica impulsado por la Agencia Tributaria y sus implicaciones directas en la gestión de las empresas y negocios. Esta acción se celebrará el 15 de enero, a las 16 horas, en la sede de la Asociación Provincial de Instaladores y Mantenedores de Agua, Gas y Calefacción (APIMAGC).

Destacar, a su vez, que el acto de presentación oficial de la Oficina Acelera Pyme Castelló, dirigido a pymes y agentes del ecosistema empresarial, tecnológico y universitario de la provincia, está previsto para el 20 de enero , de 9:00 a 13:00 h, en la Delegació de Presidència de la Generalitat.

Tirón de orejas del Síndic por la imposibilidad de pedir cita previa en el Registro Civil de Castellón para tramitar la nacionalidad

La Oficina Acelera Pyme de Femeval inaugura su sede en Castellón para impulsar la digitalización de las empresas

