PortCastelló crece un 6,5% en 2025 tras culminar su mejor diciembre de los últimos cuatro años

PortCastelló culmina un buen año 2025. Los datos de diciembre reflejan que se han movido 1.537.068 toneladas de mercancías, lo que supone un incremento del 9,2% respecto al mismo mes del ejercicio anterior. Con esta cifra, el acumulado anual es de 18.572.990 toneladas, lo que representa un 6,5% más que en el conjunto de 2024. De esta manera se sigue con la senda ascendente de la Autoridad Portuaria, que en 2024 experimentó una subida del 11%.

El puerto destaca que el último diciembre ha sido el mejor de los últimos cuatro años, "consolidando la senda de crecimiento registrada a lo largo de 2025".

Balance anual y estrategia portuaria

El presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez, ha subrayado que "cerrar el mejor mes de diciembre desde 2021 no es un hecho puntual, sino el resultado de una estrategia sostenida durante todo el año basada en la diversificación de tráficos, la mejora de infraestructuras y una intensa labor comercial".

Ibáñez ha destacado además que "PortCastelló está demostrando que es posible crecer si se marca una estrategia clara y se trabaja de la mano de las empresas y su comunidad portuaria".

Inversiones y actividad comercial

En este sentido, el presidente ha puesto en valor las inversiones en infraestructuras, la mejora de las condiciones operativas de las terminales, así como el impulso de misiones comerciales internacionales y nuevas conexiones marítimas, que están permitiendo captar nuevos tráficos y consolidar los ya existentes.

"Nuestro objetivo es seguir siendo un puerto competitivo y eficiente para nuestros operadores, clientes y empresas y los datos de diciembre confirman que estamos en la dirección correcta", ha concluido Ibáñez.

Evolución de los tráficos

Por tipología de tráfico, el granel sólido lidera los crecimientos en diciembre, con un aumento del 16%, hasta alcanzar las 728.000 toneladas, seguido del granel líquido, que registra un crecimiento del 12,2%, con un total de 737.459 toneladas movidas durante el mes.

Las principales mercancías canalizadas a través de PortCastelló en este periodo han sido petróleo, feldespato, gasolinas, fuelóleo y cereales, lo que vuelve a poner de manifiesto el papel del puerto como aliado logístico de sectores estratégicos como el energético, el cerámico y el agroalimentario.

Proyectos de futuro

Para mantener la tendencia de crecimiento de PortCastelló en el futuro se trabaja en la culminación de grandes proyectos en ejecución, entre los que destacan los nuevos accesos ferroviarios a la dársena sur y la estación intermodal.