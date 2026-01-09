Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Superávit de lluvias en Castellón: hasta un 300% más en diciembre

El observatorio de Castelló/Almassora, en el top nacional de precipitación máxima diaria: 68,0 l/m2

Las precipitaciones fueron superiores a lo habitual en diciembre en Castellón.

Las precipitaciones fueron superiores a lo habitual en diciembre en Castellón. / FERNANDO FALCO BLASCO

Carmen Tomás

Carmen Tomás

Castellón

La provincia de Castellón despidió 2025 con un superávit de precipitaciones. Así se desprende del balance de la Agencia Estatal de Meteorología publicado este viernes. Diciembre fue un mes húmedo en territorio castellonense. Llovió hasta un 300% más de lo habitual en el norte de la provincia de Castellón y en gran parte del resto de la provincia las cantidades recogidas fueron un 200% superiores a la media de 1991/2020.

El observatorio de Castelló/Almassora se situó en el top nacional de mayor cantidad de lluvia registrada en un solo día en diciembre. Así, este observatorio registró 68 litros por metro cuadrado el día 14, solo por detrás del de Valencia, que cosechó 93,1 el día 28.

Mapa de variación de precipitación en diciembre respecto a lo normal.

Mapa de variación de precipitación en diciembre respecto a lo normal. / AEMET

De hecho, la mayor intensidad pluviométrica se registró en el litoral Mediterráneo, según se desprende del balance del Ministerio, aunque a nivel mensual sobresalió Vigo/aeropuerto, con 310,6 mm, seguido de Girona/aeropuerto, que acumuló 214,7 mm, y de Ceuta, con 209,4 mm.

Temperaturas dentro de la media

No obstante, en lo que respecta a las temperaturas según el informe, los valores se corresponden con la media habitual en esta época del año en la provincia de Castellón.

