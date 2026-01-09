Tirón de orejas del Síndic por la imposibilidad de pedir cita previa en el Registro Civil de Castellón para tramitar la nacionalidad

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana ha emitido esta semana una resolución tras la queja de una mujer que manifestaba que desde hace dos meses está tratando de solicitar una cita por internet y de forma presencial en el Registro Civil de Castellón para tramitar la nacionalidad de su hijo nacido en España. La imposibilidad para conseguir cita previa en Castellón no es un fenómeno nuevo, como ha publicado Mediterráneo recientemente.

En dicha queja, manifestaba que hasta el momento le había sido imposible solicitarla, ya que "nunca hay citas disponibles, lo ha intentado a cualquier horario y no sale ninguna cita". Asimismo, le apuntaba que llevaba dos meses intentándolo en vano.

Investigación

El Síndic de Greuges admitió la queja a trámite el 17 de noviembre del 2025 y solicitó un informe a la Conselleria de Justicia y Administración Pública para conocer si, en el ámbito de sus competencias, ha abordado esta situación. Así, le solicitó un informe sobre si el sistema de cita previa en el Registro Civil de Castelló está adaptado a la demanda de la ciudadanía y, de no ser así, si tiene previsto actuar a través de proyectos de mejora o dotación adicional de medios y si tiene previsto un plazo para que estas medidas resulten efectivas a la persona titular de la queja.

Refuerzos

Según se desprende de la respuesta, las competencias de la Comunitat en materia de justicia son meramente asistenciales, proveyendo a los registros civiles de los medios personales y materiales necesarios para que puedan cumplir sus funciones. En la actualidad, la plantilla está compuesta por un funcionario del cuerpo de gestión procesal y 7 funcionarios de tramitación procesal. Con el fin de dar mejor servicio, la Dirección General de Justicia autorizó la creación de 3 puestos de refuerzo consistentes en un funcioario de gestión procesal, otro de tramitación procesal y un tercero de auxilio judicial.

Respecto a la cita previa, el informe de Conselleria aclara que corresponde a la oficina de cada registro civil determinar el uso que hace de este servicio, los servicios de cita previa que ofrece y la forma en que lo hace. De la investigación se desprende que la imposibilidad de obtener cita previa telemática puede obedecer a una circunstancia temporal excepcional o que son insuficientes las ofertadas dada la gran demanda que existe para el trámite de nacionalidad, por lo que se agotan rápidamente.

Instalaciones de la Ciudad de la Justicia. / Mediterráneo

Medidas de mejora

La denunciante manifestó telefónicamente al Síndic, en fecha 5 de enero del 2026, que todavía no había podido inscribir la nacionalidad de su hijo porque no conseguía obtener cita previa. A raíz de las gestiones, el Síndic admite que la actitud pública pudo no ser lo suficientemente respetuosa con los derechos de la autpora de la queja, por lo que recomienda a la Conselleria de Justicia que tome las medidas de mejora necesarias para adaptar el funcionamiento del sistema de cita previa del registro civil de Castellón y de los que se encuentren en situación semejante a la demanda de la ciudadanía, de modo que las personas puedan obtener cita previa o, de no resultar posible, informar acerca de las alternativas que el sistema ofrece. Además, estima que la administración debería informar de forma expresa y sin demora de que en caso de que no puedan obtener cita serán atendidas de forma presencial y que tienen derecho a presentar una reclamación ante la imposibilidad de obtene cita.

Un problema habitual

"Ni la cita previa en sí mismo considerada, ni las dificultades para obtenerla deben convertirse en barreras que alejen a la persona de la administración. Retrasar el inicio de un procedimiento porque el sistema exige cita previa, a la vez, dificulta su obtención y no es ofrece información sobre las alternativas, limita el acceso a los servicios de la administración de justicia", reflexiona el Síndic, que también recuerda que "las quejas al Síndic a causa de la dificultad para obtener cita previa en los registros civiles de la Comunitat son habituales, sobre todo para inscribir la nacionalidad española o para iniciar expedientes matrimoniales". Para ello, se les exige cita previa que solo pueden obtener por vía electrónica. Cuando, tras intentarlo en varias ocasiones no lo consiguen, en general porque el sistema no les ofrece citas disponibles, comparecen personalmente ante el registro civil para exponer esta situación y en todas las quejas nos manifiestan el mismo resultado: siga intentándolo".