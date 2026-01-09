La trufa de Castellón ya no es el 'oro negro': el precio se desploma y arruina a los productores

A la trufa se la conoce como el diamante de la cocina, pero este año ya no brilla como antes. En apenas unas semanas el precio en origen de este hongo, que en Castellón se cultiva principalmente en las comarcas del Alto Palancia y Els Ports, se ha desplomado y si antes cotizaba a 500 euros el kilo ahora el valor no supera los 150, es decir un 75% menos, y a años luz de los 1.000 o incluso 1.500 euros que llegó a alcanzar hace unos años. O dicho de otra manera: de oro negro a ruina.

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) ha denunciado que la rentabilidad del cultivo de la trufa negra (Tuber melanosporum) atraviesa un momento crítico y el precio que perciben los productores en ningún caso sirve para cubrir los costes. De hecho, y según todos los truficultores de Castellón consultados por esta organización agraria, los compradores han ido ofreciendo a lo largo de diciembre unos precios cada vez más bajos e, incluso, hay casos en los que no han querido ni siquiera acordar ninguna cotización en el momento de llevar a cabo la transacción. "Frente a los 700 €/kg en los que se cerró la pasada campaña, la presente temporada había empezado con unos 500 €/kg para la trufa de primera calidad. Sin embargo, alegando un exceso de producción y una menor demanda, los compradores fueron disminuyendo sus precios hasta caer hasta los 125 €/kg, cuando algunos agricultores decidieron no malvender y esperar una posible recuperación del valor de la trufa", explican desde AVA-Asaja.

Un truficultor recoge el producto en una finca. / Mediterráneo

Pero el precio no es el único problema al que se enfrenta el sector. El cultivo se ha visto afectado por una elevada presencia del llamado escarabajo de la trufa (Leiodes cinnamomeus) que deprecia gravemente el valor comercial, hasta el extremo que la cotización actual de trufa dañada por esta plaga se sitúa en apenas 30 €/kg. "Dado este ínfimo precio, muchos truficultores prefieren, en lugar de venderla, triturarla para elaborar espora que depositan en hoyos alrededor de las carrascas jóvenes a fin de favorecer una mayor producción en el futuro", apuntan.

"Los precios son horribles y no sacamos ni para gastos"

Enrique Romero, delegado de la Villa de El Toro de AVA-Asaja, asegura que “salvo en los meses de confinamiento por la pandemia, la situación comercial de la trufa nunca había sido tan desastrosa". "Es posible que este año haya mucha producción en Aragón y que la demanda pueda haber bajado en Francia, pero con estos precios tan horribles no sacamos ni para gastos", describe mientras reclama el apoyo de la Administración para mejorar el bajo consumo de trufa en España y abrir nuevos destinos de exportación, principalmente asiáticos.

Romero alerta también de que el 80% de los productos que indican en su etiqueta que llevan trufa en realidad no la llevan. "Solo contienen ingredientes o aromas sustitutivos, así que habría que cambiar la normativa para evitar este fraude a los consumidores y animar a la industria a apostar por la trufa”, añade.

AVA reclama asimismo a las administraciones la puesta en marcha de riegos de apoyo en las explotaciones de trufa, con facilidades burocráticas, para garantizar una producción estable y de calidad; un control poblacional de la fauna salvaje, sobre todo del jabalí, para minimizar las pérdidas de producción; y la búsqueda y aprobación de soluciones, tanto fitosanitarias como biológicas, contra el escarabajo de la trufa.