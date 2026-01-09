La vivienda, la 'gallina de los huevos de oro' del Consell: aporta 175 millones y ya supone el 73% de la recaudación

La vivienda se ha convertido en la gallina de los huevos de oro del Consell. La recaudación tributaria de la Generalitat valenciana continúa creciendo en la provincia de Castellón y, todo apunta por ahora que seguirá en esta línea, gracias al tirón del mercado inmobiliario.

Los impuestos vinculados al ladrillo suponen ya en el territorio castellonense hasta siete de cada diez euros que ingresa la administración autonómica, según los últimos datos publicados por la Agència Tributària Valenciana. Son, ni más ni menos, 174,83 millones de euros de los 237,58 en ingresos que contabiliza el organismo hasta noviembre los que proceden de conceptos relacionados con la actividad inmobiliaria.

Se trata, en particular, del impuesto de transmisiones patrimoniales, que se debe abonar cuando se realiza una compraventa de una vivienda de segunda mano. A ello se suma el impuesto de actos jurídicos documentados, que grava los actos formalizados en escrituras públicas.

Más del doble que en el 2020

La suma de ambos gravámenes experimenta solo en el último año un crecimiento del 18,8% en Castellón, pues hasta el mismo momento del año en el 2024 la recaudación por estos conceptos alcanzó los 147,19 millones de euros. En términos absolutos son 27,64 millones de euros más.

De hecho, la cuantía se ha incrementado exponencialmente a lo largo de los últimos ejercicios hasta el punto de que es más del doble de la que el Consell ingresó por el ladrillo en el 2020, cuando apenas fueron 79,77 millones de euros los vinculados a estos impuestos en la provincia.

Ingresos por impuestos vinculados a la vivienda en Castellón Gráfico de columnas que muestra los ingresos por impuestos vinculados a la vivienda en Castellón.

En detalle, la estadística muestra que el montante más importante corresponde al gravamen vinculado a las transmisiones patrimoniales. En el último ejercicio, son 140,66 millones de euros frente a los 117,16 del 2024. Esto implica que gran parte del aumento se debe solo a este impuesto. En el caso de los actos jurídicos, el repunte implica pasar de 30 a 34 millones en la provincia de Castellón.

Ventas al alza

"Se producen muchas transmisiones de viviendas de segunda mano y, por ello, hay mucha recaudación por el impuesto de transmisiones patrimoniales", valora el presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (Coapi) de Castellón, Francisco Nomdedéu, quien atribuye a la coyuntura del mercado del auge de los ingresos de la administración autonómica.

En cifras, la provincia acumula 9.692 compraventas de viviendas de segunda mano hasta octubre, tal y como muestran los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Este número de operaciones resulta un 15% mayores que las 8.369 registradas el año pasado, lo que da buena cuenta del escenario que vive el mercado inmobiliario castellonense. Una coyuntura que se caracteriza, como viene recogiendo este diario, por una demanda muy elevada de vivienda, una oferta insuficiente para cubrirla y precios disparados, además de la alta recaudación.