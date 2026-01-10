El desierto demográfico avanza en Castellón: los pueblos con menos de 10 vecinos por cada 140 campos de fútbol
Hasta 52 localidades de la provincia cuentan con menos de diez residentes por kilómetro cuadrado
Castellón mira de reojo a una amenaza que permanece plenamente vigente: la despoblación. El desierto demográfico sigue avanzando por la provincia y afecta ya a cuatro de cada diez municipios.
Hasta 52 localidades, dos más que el año anterior cuentan con una densidad inferior a 10 habitantes por kilómetro cuadrado o, lo que es lo mismo, por cada 140 campos de fútbol. Se da la circunstancia de que todas ellas están localizadas en el interior.
Así lo evidencian los últimos datos del padrón municipal, publicados este viernes por el Institut Valencià d’Estadística (IVE) a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) a fecha de 1 de enero de 2025, que se dan a conocer a año vencido.
De 0,68 residentes a 1.650
Este éxodo afecta a pueblos como Castell de Cabres, con apenas 0,68 residentes por kilómetro cuadrado. O a Vallibona (0,69), Ares (1,53), la Pobla de Benifassà (1,68) y Zorita (1,71). Tampoco se libran Barracas (4,46), Portell (3,12) o Fanzara (8,43).
Algo mejor se encuentran Traiguera (21,79), Jérica (22,54), Benlloc (26,26) o Suera (26,69), entre otras localidades del interior.
Unas densidades poblacionales que contrastan directamente con los registros de Castelló (1.650,22 vecinos por kilómetro cuadrado), Vila-real (974,25) o Almassora (878,99). Entre estos se cuela también Geldo, aunque por la limitada extensión de su término.
Igualmente, aparecen con altas densidades Burriana (809,23), Benicarló (632,96), Moncofa (573,95) o Benicàssim (565,95).
