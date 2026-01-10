El Ministerio crea una ‘FP’ de pirotecnia: "Es una necesidad para el sector de Castellón"

Una «revolución» tras «una reivindicación histórica, de años» de las empresas del sector pirotécnico de Castellón, la Comunitat y toda España. El Consejo de Ministros aprobó esta semana, a propuesta del Ministerio de Educación, FP y Deportes, la creación de cuatro nuevos certificados profesionales vinculados con la climatización, el transporte por cable y la pirotecnia, que suponen «seguir avanzando en la ampliación de formaciones en línea con las necesidades de los distintos sectores productivos, entre ellas, el refuerzo de la profesionalización y de la seguridad de estos profesiones de alto riesgo», señalaban en un comunicado desde el Gobierno.

Una formación muy aplaudida y «reivindicada» por las empresas pirotécnicas de Castellón, que coinciden al considerarlo un «paso de gigante» en un sector «con graves problemas de personal», que «necesita un relevo generacional urgente» y «una profesionalización más allá del aprendizaje del oficio dentro de la fábrica, indispensable».

Un operario de una pirotecnia, en pleno disparo de una mascletà, en primera fila, con las medidas de seguridad ajustadas al oficio. / Mediterraneo

«Hasta ahora, cada empresa forma a los operarios desde cero; pedimos una capacitación básica y en Castellón» Pepe Peñarroja — Pirotecnia Peñarroja (la Vall d'Uixó)

"Una petición de años"

Es lo que dicen Reyes Martí, de Burriana; Pepe Peñarroja, de la Vall d’Uixó; Miguel Ángel Tomás, de Pirotecnia Tomás de Benicarló; y José y Jorge Caballer, de Hermanos Caballer Pirotécnicos, de Almenara, sin respuesta de Piroalta Pirotecnia Alto Palancia. «Llevamos años hablando con el Ministerio desde la Asociación Española de la Pirotecnia (Aepiro) para que lance alguna oferta formativa y ahora empieza el camino para formalizarla», explica Tomás.

Todos urgen a que «se implante lo antes posible» y que «Castellón se incluya en el plan», como explica Peñarroja y redunda Caballer. "Es una necesidad para el sector en Castellón", coinciden los profesionales.

«Llevamos años pidiendo esta formación, muy necesaria para profesionalizar este sector» Miguel Ángel Tomás — Pirotecnia Tomás (Benicarló)

Un pirotécnico, preparando una mascletà. / AXEL ALVAREZ

Así será la formación

El certificado profesional de fabricación de pirotecnia propuesto por el Ministerio tendrá una duración de 500 horas en tres módulos y permitirá a quien lo titule «preparar las mezclas y disoluciones pirotécnicas, así como fabricar componentes y montar artículos pirotécnicos», además de «reforzar la seguridad en el manejo de estos materiales, aportando al alumnado los conocimientos necesarios.

De esta manera, se dota de profesionales cualificados a un sector con un alto grado de peligrosidad».

«Es necesario un relevo generacional en las empresas, que tenemos un problema para afianzar plantillas» Reyes Martí — Pirotecnia Reyes Martí (Burriana)

Y los profesionales apuntan a que si el certificado se afianza, podría existir la posibilidad de crear algún ciclo de FP, básico o medio, para «ofrecer mínimos conocimientos» dentro de la formación reglada.

Porque el certificado profesional no es una FP, es una acreditación laboral oficial, que expide la Administración laboral (bien a través del SEPE o del Labora en la Comunitat). Tienen el objetivo de acreditar competencias específicas para una ocupación concreta, en este caso la fabricación de material pirotécnico; y con una duración entre 120 a 1.000 horas para trabajadores en activo o desempleados que necesitan reciclarse o acreditar experiencia. «Es una necesidad», explica Reyes Martí.

¿Quién la impartirá?, la pregunta

«Hasta ahora, la formación corre a cargo de las propias empresas, desde cero, y es un oficio sacrificado, en el que se trabaja en fin de semana y fiestas a tope y con la peligrosidad de telón de fondo», señala Peñarroja. Martí apela a la necesidad de «un relevo generacional; las empresas tenemos un grave problema de personal, porque no todo el que enciende una mecha en Magdalena o Fallas es pirotécnico. Hay que formarse y cada firma tiene su forma de trabajar y sus secretos que la diferencian».

El oficio consta de muchos vértices, desde la fabricación manual a la electrónica del disparo. / AXEL ALVAREZ

«Es un tema muy reivindicado por el sector pirotécnico durante años, y ahora al final se ha conseguido» José Caballer — Pirotecnia Hermanos Caballer (Almenara)

Tomás y Peñarroja apuntan a que hay «una parte de química, otra de electricidad, de electrónica, de riesgos laborales», y estaría bien que la certificación incluyera unos mínimos. «¿Quién la impartirá? Es la gran pregunta. Esperemos que cuenten con el sector, que somos los que sabemos en Castellón, una tierra de pirotecnia».