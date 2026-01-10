Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Desert de les Palmes bajo la nieve: el día que la Borrasca Filomena congeló Castellón

Jesús Andreu

Sergi Juan

En enero de 2021, la Borrasca Filomena cubrió de blanco buena parte de la península, dejando nevadas históricas que han quedado en la memoria colectiva. Castellón no fue la excepción, y el Desert de les Palmes vivió una de las nevadas más sorprendentes de su historia reciente.

El paisaje habitual se transformó en un escenario invernal digno de postal. El Bartolo, los senderos y todos sus míticos rincones se cubrieron con una gruesa capa de nieve, algo poco frecuente.

9/1/2021 - TEMPORAL FILOMENA EN LA PROVINCIA DE CASTELLON NIEVE - FOTO SIAB - BENICASSIM - FOTO GABRIEL UTIEL - Deportistas y curiosos acudieron al Desert a disfrutar de la inusual estampa

El Desert de les Palmes bajo la nieve durante la Filomena / Gabriel Utiel

Un temporal muy recordado

La Borrasca Filomena trajo consigo temperaturas excepcionalmente bajas y precipitaciones abundantes, algo que no se había registrado con tal intensidad en décadas. Según los datos meteorológicos de aquellos días, las temperaturas en la zona descendieron hasta valores inferiores a los 0ºC, permitiendo que la nieve se acumulara.

Datos de la 'cota de nieve' durante los días de la Filomena en Castellón

Datos de la 'cota de nieve' durante los días de la Filomena en Castellón / AEMET

Algunos vecinos de la zona, como el aficionado a la fotografía Jesús Andreu, fueron testigos de las bonitas estampas que dejó el temporal. “Nunca había visto el Desert de les Palmes así”, comentó este castellonense en su día.

Otras nevadas en el Desert

Ahora se cumplen 5 años desde que la nevada de Filomena dejó imágenes espectaculares que han quedado guardadas en parte gracias a las redes sociales, pero ya antes de la existencia de Instagram la nieve había cubierto el mítico monte de Benicàssim, prueba de ellos son las fotos de esta galería.

El desert de les Palmes cubierto de nieve

El desert de les Palmes cubierto de nieve

Ver galería

27/01/2006 - DESIERTO DE LAS PALMAS - FOTOS MANOLO NEBOT / DIGITAL

