El Desert de les Palmes bajo la nieve: el día que la Borrasca Filomena congeló Castellón
En enero de 2021, la Borrasca Filomena cubrió de blanco buena parte de la península, dejando nevadas históricas que han quedado en la memoria colectiva. Castellón no fue la excepción, y el Desert de les Palmes vivió una de las nevadas más sorprendentes de su historia reciente.
El paisaje habitual se transformó en un escenario invernal digno de postal. El Bartolo, los senderos y todos sus míticos rincones se cubrieron con una gruesa capa de nieve, algo poco frecuente.
Un temporal muy recordado
La Borrasca Filomena trajo consigo temperaturas excepcionalmente bajas y precipitaciones abundantes, algo que no se había registrado con tal intensidad en décadas. Según los datos meteorológicos de aquellos días, las temperaturas en la zona descendieron hasta valores inferiores a los 0ºC, permitiendo que la nieve se acumulara.
Algunos vecinos de la zona, como el aficionado a la fotografía Jesús Andreu, fueron testigos de las bonitas estampas que dejó el temporal. “Nunca había visto el Desert de les Palmes así”, comentó este castellonense en su día.
Otras nevadas en el Desert
Ahora se cumplen 5 años desde que la nevada de Filomena dejó imágenes espectaculares que han quedado guardadas en parte gracias a las redes sociales, pero ya antes de la existencia de Instagram la nieve había cubierto el mítico monte de Benicàssim, prueba de ellos son las fotos de esta galería.
