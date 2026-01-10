Sorpresas en la Arqueología de Castellón: hallazgos en poblados y cuevas

La Diputación de Castellón ha hecho un balance muy positivo del 2025 por parte de su Servicio de Arqueología, al cumplir los objetivos y las intervenciones previstas para fortalecer el conocimiento de nuestra historia. «La provincia posee un enorme patrimonio y de ahí la apuesta de la Diputación por fomentar y salvaguardar el patrimonio arqueológico, asegurando la conservación y protección de estos bienes culturales», ha expresado la presidenta Marta Barrachina.

La campaña ha abordado sitios arqueológicos clave de cuantiosa valí, en colaboración con expertos, arqueólogos locales y comunidades, «con el objetivo de desenterrar las raíces de nuestra historia», ha añadido la dirigente provincial.

Civilizaciones milenarias

Tossal de la Vila, en la Serra d'en Galceran. / Mediterráneo

El 2025 se inició con una nueva intervención arqueológica en el Castillejo de Benafer, un poblado de época ibérica antigua y plena en el que el Servicio de Arqueología viene realizando excavaciones sistemáticas desde el 2018. Entre los numerosos hallazgos altamente interesantes, destacan la torre y el sistema defensivo. Otra participación se produjo en el yacimiento de Pedrafita en Benlloc, un interesante poblado de la Edad del Hierro, totalmente amurallado, donde las excavaciones han dejado vislumbrar un prometedor futuro de hallazgos en próximas campañas. Durante junio se llevó a cabo la segunda campaña en la Cova Fonda de Llucena, en colaboración con la Universitat Jaume I y el ayuntamiento del municipio. En este caso, las investigaciones arqueológicas se centraron en el estudio de grupos de cazadores-recolectores y primeros agricultores que habitaron la cueva y estos parajes del interior castellonense hace más de 7.000 años. Durante julio continuaron los trabajos en la Cova de la Crebada, dentro del paraje de la Cova dels Aragonesos en Atzeneta, en colaboración con el ayuntamiento. Este sorprendente yacimiento se inició como una cueva de enterramiento de la Edad del Bronce, pero su secuencia se ha visto progresivamente ampliada hasta el Neolítico final de hace más de 5.500 años. «El entorno deja nuevos datos para el conocimiento de estas comunidades prehistóricas, por lo que las investigaciones no dejan de ampliarse y deparar sorpresas», ha dicho el diputado de Cultura y Arqueología, Alejandro Clausell. En agosto se inició una nueva campaña en el Tossal de la Vila, uno de los proyectos más emblemáticos, pues viene excavándose desde el 2012 y ha permitido estudiar en detalle sus dos fases de ocupación de un interés extraordinario, tanto por su entidad como por su estado de conservación. Es un poblado de cabañas del Bronce final de hace 2.800 años, y una posterior en la que el cerro se construyó un fortín andalusí de los siglos VIII al X, en el que cabe destacar su mezquita, la más antigua de ámbito rural de Xarq al Andalus. Los trabajos en el Tossal de la Vila han tenido continuidad hasta finales de noviembre, gracias a una subvención del ayuntamiento para continuar y para la consolidación de la mezquita y muralla. En septiembre fue el turno de otro proyecto emblemático: el poblado y necrópolis de la Edad del Hierro de los Cabañiles en Zucaina, para identificar una inédita fase del Bronce final. Ya en octubre se investigó un área de producción cerámica paleoandalusí, en la búsqueda de los hornos cerámicos en el yacimiento de Carapito de l’Alcora.

Un nuevo volumen de la revista en el 50º aniversario

El equipo provincial de Arqueología sigue procesando la información, con publicaciones, analizando materiales y datando yacimientos de otros planes, como Cova de la Peña III de Eslida, Cova dels Diablets de Alcalà de Xivert, o Puig de la Misericòrdia de Vinaròs. Además, se organizó una exposición sobre los hallazgos en el Calvario de Montán y se están preparando charlas y visitas a algunos yacimientos;y otro volumen de la revista Quaderns de Prehistòria i Arqueologia de Castelló para principios de este 2026.

Clausell resaltó que «el Servicio de Arqueología, cuando se cumplen 50 años de su creación, continúa en plena forma y con más fuerza si cabe, con una intensa actividad en el estudio y difusión de nuestro pasado más lejano». «Desde Diputación vamos a seguir trabajando para recuperar parte de la historia de nuestra tierra».