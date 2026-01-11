El aeropuerto de Castellón cierra el año con récord histórico de pasajeros: estas son las ciudades a las que podrás volar en 2026
La cifra de pasajeros supone un crecimiento del 16 % respecto a 2024
El aeropuerto de Castellón ha cerrado 2025 con 318.309 pasajeros, cifra que constituye el mejor registro anual en la historia de la infraestructura, que también ha logrado su récord de operaciones.
El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha manifestado su satisfacción con los resultados alcanzados en el pasado ejercicio, “en que el aeropuerto ha tenido un importante impulso, con un crecimiento del 16 % en pasajeros respecto a 2024 y superando por primera vez la barrera de los 300.000 usuarios”.
Martínez Mus ha destacado que el aeropuerto “se consolida como una infraestructura clave para el desarrollo de la provincia, ya que ha multiplicado las posibilidades de conexión, favoreciendo la llegada de turistas, la internacionalización del tejido productivo y la movilidad de los castellonenses”.
En 2025 se han operado 14 rutas regulares, la oferta más alta hasta la fecha, y se han estrenado cuatro nuevas conexiones con Budapest, Cracovia, Palma de Mallorca y Cluj.
El vicepresidente ha señalado que en este 2026 “habrá un nuevo impulso con la incorporación de las nuevas rutas de Manchester y Bolonia a partir de junio, que se sumarán a las 14 ya existentes”.
En cuanto a los movimientos de aeronaves, el aeropuerto ha batido en 2025 su récord anual con un total de 12.401, con un crecimiento del 10 % respecto al año anterior.
Sector aeroespacial e innovación
Por otra parte, Vicente Martínez Mus ha destacado el impulso que se ha dado al proyecto del ESA BIC Valencia Region, la primera incubadora de startups de la Agencia Espacial Europea en la Comunitat Valenciana, con la puesta en marcha de la primera edición, en la que participan cuatro empresas. Bajo el paraguas del programa, estas compañías han aumentado un 56 % su facturación, han sextuplicado la captación de inversión e incrementado en un 50 % el número de empleados.
Además, Aerocas ha activado la segunda edición del ESA BIC, que va a posibilitar la incorporación de otras cuatro empresas a partir de febrero.
También en el ámbito aeroespacial, el vicepresidente ha mencionado los avances de la empresa Arkadia Space, que en marzo de 2025 testó con éxito en el espacio uno de sus motores desarrollados en el aeropuerto. Además, Arkadia ha completado la ampliación de sus instalaciones en el aeropuerto con la construcción de nuevos bancos de ensayos de motores espaciales.
Martínez Mus también ha reseñado la innovación como línea estratégica del aeropuerto. Esta apuesta se ha traducido en 2025 en iniciativas como ‘The SkyBot Lab’, el primer hub de Europa de robótica móvil orientado a entornos aeroportuarios. Un proyecto promovido por Aerocas y la Asociación de Robótica Móvil Española (ARME).
Actividad industrial y formación
El aeropuerto de Castellón mantiene su apuesta por la actividad industrial con la presencia de empresas de MRO y reciclaje de aviones que son referencia en sus respectivos sectores.
El vicepresidente ha subrayado el crecimiento en el aeropuerto de las compañías Brok-air y eCube y las gestiones realizadas por Aerocas “para potenciar esta vía de actividad”.
Martínez Mus ha destacado la importancia de que el aeropuerto acoja ciclos de Formación Profesional de la rama aeronáutica, ya que permiten proveer de mano de obra cualificada a las empresas que operan en las instalaciones.
