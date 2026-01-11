La cara B de los buenos datos de empleo en Castellón: se necesitan 23 contratos para generar cada nuevo afiliado

Nunca como hasta ahora había habido en Castellón tantas personas trabajando. La Seguridad Social cerró 2025 con 267.299 cotizantes, un nuevo récord que sin embargo esconde un viejo problema del mercado laboral: para generar cada nuevo afiliado se necesitan firmar muchos contratos, lo que demuestra que la precariedad sigue sin solucionarse. Y eso que las cifras poco a poco van a mejor.

Los algo más de 267.000 afiliados con los que Castellón despidió el pasado año suponen 6.816 cotizantes más que al cierre del 2024 (+2,62%), aunque la cara menos positiva es que durante todo el 2025 se formalizaron en la provincia 160.771 contratos. O dicho de otra manera: de media, fueron necesarios 23,5 contrataciones para generar cada nuevo afiliado a la Seguridad Social, una cifra que muestra que la duración y estabilidad de los contratos sigue sin ser óptima. No obstante, las estadísticas muestran que las cosas van claramente a mejor: en 2024 Castellón ganó 4.332 trabajadores y las contrataciones ascendieron a 150.679, es decir, una ratio de 34,7 contratos por afiliado.

Aunque del cruce de datos entre cotizantes y contratos se demuestra que, en materia de calidad del empleo, queda aún camino por recorrer, la situación de Castellón es mejor que en el conjunto del país. En España se suscribieron el año pasado 15,6 millones de contratos mientras que la cifra de nuevos cotizantes ascendió a 506.451, lo que arroja una media de 30,89 contrataciones laborales para generar cada nuevo afiliado.

Más de la mitad, indefinidos

Y , ¿cómo son los contratos que se firman en Castellón? Los últimos datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social revelan que de los 160.771 acuerdos laborales suscritos el año pasado, cerca de 82.000 (el 51,52%) fueron indefinidos, mientras que el resto (77.949) tuvieron una duración limitada. Se trata de unas cifras que también han ido mejorando con los años, sobre todo tras la aplicación de la reforma laboral.

Para los sindicatos la mejora en la calidad del empleo es evidente, pero aseguran que las políticas actuales no logran corregir las mayores dificultades que enfrentan las mujeres para acceder al empleo y, especialmente, al empleo de calidad. De hecho, y según UGT-PV, las féminas concentran únicamente el 42 % de los contratos indefinidos, mientras que representan el 52 % de los contratos temporales. «Se trata de unas desigualdades se repiten año tras año, independientemente del volumen total de contratación», explican desde el sindicato.

Con los jóvenes ocurre algo muy similar. A pesar de que la reforma laboral ha supuesto una mejora en las condiciones de contratación, UGT considera necesario seguir avanzando «con nuevas medidas que permitan reducir los elevados índices de temporalidad y parcialidad» que aún afectan a este colectivo.

La volatilidad de los nuevos empleos sigue siendo una realidad, pero en el conjunto del sistema la mayoría de los trabajadores de Castellón cuentan con un contrato indefinido a tiempo completo. Un par de ejemplos basta para entenderlo: de los 209.914 asalariados de la provincia, 119.439 son fijos a jornada completa (casi el 60%) mientras otros 26.987 tienen un contrato indefinido a tiempo parcial y 17.653 son fijos discontinuos. Hace cuatro años, en cambio, los indefinidos a tiempo completo eran el 46%.