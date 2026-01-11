Castellón registra un aumento del 40% en los casos de violencia de género de alto riesgo y sigue en el top nacional

Menos casos activos no significa menos peligro. El último balance del Ministerio del Interior evidencia una preocupante paradoja en la provincia de Castellón: mientras el número total de casos activos de violencia de género desciende ligeramente, las situaciones más graves crecen con fuerza y colocan a la provincia en una posición alarmante a nivel estatal.

El cierre del año 2025 deja en Castellón 2.596 casos activos en el sistema Viogén, casi un centenar menos que en 2024. Una cifra que, a simple vista, podría interpretarse como un avance. Sin embargo, el detalle de los datos rompe cualquier atisbo de autocomplacencia.

Más riesgo, más peligro

El número de mujeres en situación de riesgo alto ha aumentado de forma muy significativa. A diciembre de 2025 se contabilizan 67 mujeres en riesgo alto, frente a las 49 registradas un año antes, lo que supone un incremento cercano al 40%. A esta cifra se suma un caso en peligro extremo, el nivel más grave contemplado por el sistema.

Este repunte de los casos más severos evidencia que la violencia machista no solo persiste, sino que se recrudece en sus expresiones más peligrosas, poniendo en jaque la capacidad de protección efectiva.

Menores, las víctimas invisibles

La violencia machista no golpea solo a las mujeres. Los datos reflejan también un aumento de menores en situación de riesgo, que pasan de 313 a finales de 2024 a 339 en diciembre de 2025. Una realidad que agrava el impacto social de esta lacra y deja al descubierto sus consecuencias a largo plazo.

La peor tasa de España

Pese al leve descenso global, Castellón se sitúa como la provincia con mayor tasa de casos activos en proporción a su población, con 413 casos por cada 100.000 habitantes, por delante de Almería y muy por encima de otras provincias.

Casos activos de violencia de género por 100.000 habitantes Este gráfico muestra los casos activos de violencia de género por cada 100.000 habitantes.

A nivel estatal, los casos activos también crecen y superan los 103.900, confirmando que la violencia de género sigue siendo una emergencia estructural.

Menos cifras no siempre significan más seguridad. En Castellón, la violencia machista se concentra cada vez más en los escenarios de mayor riesgo, y los datos obligan a mirar de frente una realidad que no admite maquillajes.