El 'fórmula 1' de la UJI de Castellón 'gana' en el circuito de Jerez

Con el objetivo de construir un bólido monoplaza para competir nacional e internacionalmente en la competición de Fórmula Student, desde Montmeló a Cheste o Jerez, de Miami a Budapest, el equipo de MotorSport de la Universitat Jaume I (UJI) de Castellón se mide cada curso, desde 2015, año de su creación a iniciativa de un grupo de estudiantes de Ingeniería Mecánica de la ESTCE, en las grandes ligas universitarias europeas.

Como una escudería de F1, han fabricado un modelo único, «desde cero» y ya van por el prototipo 7. Son estudiantes de diferentes carreras de la Jaume I, de ingenierías como Mecánica, Eléctrica, Industrial, a Videojuegos, Diseño Industrial, Robótica, Comunicación, Enfermería, Periodismo o Traducción… «para cubrir todas las áreas de trabajo, con un objetivo común: la innovación tecnológica, el trabajo en equipo y el esfuerzo».

El monoplaza de la UJI MotorSport, en plena prueba en el circuito Ángel Nieto de Jerez. / UJI

"El equipo, en buen momento"

Lo explica su portavoz y responsable de Comunicación, Sara Fuster, que pone el foco en que el equipo está «en un muy buen momento». Empieza el año con las pilar recargadas y la moral a tope después de «regresar del Circuito de Jerez-Ángel Nieto con un resultado que, según confirman sus propios integrantes, supera las expectativas técnicas».

«El UFS07, el monoplaza de la Universitat, no solo completó todas las pruebas dinámicas, sino que demostró una fiabilidad mecánica excepcional al acumular más de 100 kilómetros de rodaje en el cómputo global, lo que da garantías para ir a por el nuevo modelo UFS08, el futuro, con el que arrancamos el curso para llegar a las competiciones de este verano», según la portavoz.

Pasión por la Fórmula 1

Les mueve, además, la pasión por los McLaren, Mercedes, Red Bull, Ferrari o Williams, entre otros, y sus pilotos para esta temporada, con Juan Carrasco y Martín Suescum como titulares y Juan Guillamón como suplente, aspiran en sus sueños a ser como Max Verstappen , Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Carlos Sáinz o Fernando Alonso. Quién sabe. Fuster, por ejemplo, no se pierde ni una carrera por la tele: «Lo he visto desde pequeña y me apasiona; soy del team McLaren». ¿Paralelismos de la F1 con la Fórmula Student? «Es la cantera», considera la portavoz.

El monoplaza del MotorUJI Sport para Fórmula Student está pilotado por Carrasco, Suescum y Guillamón. / PABLO ALCAINE

La prueba en el circuito Ángel Nieto fue rodada. De 10. Arrancaron con el Autocross, una disciplina contra el cronómetro donde se exige la máxima precisión al piloto para lograr el mejor tiempo por vuelta, que aprovecharon para ajustar los amortiguadores y la barra estabilizadora delantera. Después, midieron la capacidad de reacción ante imprevistos. Otro check tras solucionar que el alerón trasero se había soltado en ruta.

En la pista, el trabajo se centró en dos disciplinas técnicas «clave»: el Skidpad, un trazado en forma de ocho diseñado para medir la capacidad de giro y el agarre lateral del vehículo; y la Acceleration, un sprint de velocidad pura en línea recta desde parado. De 0 a 100, «con un rendimiento perfecto del quickshifter, permitiendo cambios de marcha sin interrupción de potencia». Tecnicismos mecánicos que revelan la alta innovación.

El prototipo 7 dará paso ahora al 'bólido' 8 con todas las mejoras del equipo. / Mediterraneo

«Un gran desafío»

Y llegó la prueba reina, el Endurance, un examen de fiabilidad y rendimiento en largas distancias, «un gran desafío». «Al disponer de tres pilotos, cada uno completó los 11 kilómetros, con cinco vueltas extra. Todo un logro, que no fue gratis: realizaron modificaciones en el alerón, de nuevo, y el tensor trasero, pero el coche se comportó de manera constante y fiable», explicaron.

Fuster destacó, asimismo, que «Jerez confirma que las innovaciones introducidas tras la fase de diseño, como la nueva refrigeración y la electrónica avanzada, han pasado la prueba con nota». Ahora, a por el UFS08 made in UJI.