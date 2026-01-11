El eurodiputado castellonense Vicent Marzà, sobre Mercosur: "La aprobación del acuerdo es antidemocrática"

El eurodiputado de Compromís, el castellonense Vicent Marzà, ha mostrado en los últimos días su postura contraria al acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y los países del Mercosur. De hecho, puntualiza que la decisión adoptada por los países miembros "ha sido ponerlo en aplicación provisional", a la espera de una ratificación que debe llevar a cabo el Parlamento Europeo. "No todos los 27 han aprobado el acuerdo, porque algunos no lo han hecho -España sí-, y lo han hecho de forma antidemocrática", expone. Son seis los ministros de la UE que se han posicionado en contra, como el de Francia.

Un acuerdo que tiene como principales perjudicados a los agricultores de Castellón, que en los últimos años han expresado su desacuerdo con esta medida. El viernes, cuando se anunció el acuerdo desde Bruselas, las principales organizaciones agrarias mostraron su malestar. Los cítricos que vengan de esos países lo harán con menores costes, y serán una dura competencia en los mercados europeos, que son los principales destinatarios de los agrios de Castellón.

Críticas al acuerdo y al proceso

Una situación que Marzà califica de "gravísima", porque la decisión "muestra que tienen mucho miedo, y que han funcionado las movilizaciones" en contra, especialmente del sector agroalimentario. El representante de la coalición valencianista en el Europarlamento reconoce que el documento que vio la luz el pasado viernes "se ha tenido que cambiar, para introducir salvaguardas para los cítricos y otros productos, además de otras mejoras en el texto". Pero añade que, con todas estas modificaciones, "no lo hace bueno".

Presión política y movilización social

Vicent Marzà asegura que en este momento "hay que presionar a los diputados y diputadas que no tienen claro su voto, y todavía tenemos que convencer a muchos parlamentarios para que voten en contra y bloqueemos un acuerdo que va en contra de los agricultores y la mayoría de trabajadores de Europa".

Por eso, considera que las protestas deben continuar. "Desde aquí os pido que sigamos movilizándonos, que estamos del lado de los agricultores que se manifiestan en contra, como hemos hecho nosotros, presionando también desde el Parlamento Europeo". De momento, 145 de los 720 eurodiputados (él entre ellos) han firmado para llevar el texto a los tribunales.