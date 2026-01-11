Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El eurodiputado castellonense Vicent Marzà, sobre Mercosur: "La aprobación del acuerdo es antidemocrática"

Recuerda que hay países en contra de este pacto comercial

Protesta de agricultores y ganaderos ante el Ministerio de Agricultura, contra el acuerdo de Mercosur.

Bartomeu Roig

Castellón

El eurodiputado de Compromís, el castellonense Vicent Marzà, ha mostrado en los últimos días su postura contraria al acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y los países del Mercosur. De hecho, puntualiza que la decisión adoptada por los países miembros "ha sido ponerlo en aplicación provisional", a la espera de una ratificación que debe llevar a cabo el Parlamento Europeo. "No todos los 27 han aprobado el acuerdo, porque algunos no lo han hecho -España sí-, y lo han hecho de forma antidemocrática", expone. Son seis los ministros de la UE que se han posicionado en contra, como el de Francia.

Un acuerdo que tiene como principales perjudicados a los agricultores de Castellón, que en los últimos años han expresado su desacuerdo con esta medida. El viernes, cuando se anunció el acuerdo desde Bruselas, las principales organizaciones agrarias mostraron su malestar. Los cítricos que vengan de esos países lo harán con menores costes, y serán una dura competencia en los mercados europeos, que son los principales destinatarios de los agrios de Castellón.

Críticas al acuerdo y al proceso

Una situación que Marzà califica de "gravísima", porque la decisión "muestra que tienen mucho miedo, y que han funcionado las movilizaciones" en contra, especialmente del sector agroalimentario. El representante de la coalición valencianista en el Europarlamento reconoce que el documento que vio la luz el pasado viernes "se ha tenido que cambiar, para introducir salvaguardas para los cítricos y otros productos, además de otras mejoras en el texto". Pero añade que, con todas estas modificaciones, "no lo hace bueno".

Presión política y movilización social

Vicent Marzà asegura que en este momento "hay que presionar a los diputados y diputadas que no tienen claro su voto, y todavía tenemos que convencer a muchos parlamentarios para que voten en contra y bloqueemos un acuerdo que va en contra de los agricultores y la mayoría de trabajadores de Europa".

Por eso, considera que las protestas deben continuar. "Desde aquí os pido que sigamos movilizándonos, que estamos del lado de los agricultores que se manifiestan en contra, como hemos hecho nosotros, presionando también desde el Parlamento Europeo". De momento, 145 de los 720 eurodiputados (él entre ellos) han firmado para llevar el texto a los tribunales.

El primer fin de semana de rebajas llena comercios a medio gas y un 90% prevé comprar algo

El eurodiputado castellonense Vicent Marzà, sobre Mercosur: "La aprobación del acuerdo es antidemocrática"

Las muertes en carretera suben un 33% respecto al año previo al covid en Castellón

Vivienda reajusta el alquiler social en Castellón a más de 400 familias morosas

Operación Woodford, la hazaña ‘desconocida’ en Castellón que ha impresionado a Pérez-Reverte: “Magnífico documental”

Un paseo por los viñedos de Castellón: ¿conoces la Ruta del Vino?

La telefonía 5G triplica en dos años su número de estaciones en Castellón

El aeropuerto de Castellón cierra el año con récord histórico de pasajeros: estas son las ciudades a las que podrás volar en 2026

