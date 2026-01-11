Las muertes en carretera suben un 33% respecto al año previo al covid en Castellón

Las muertes en accidente de tráfico en las carreteras de la provincia de Castellón han aumentado en un 33% con respecto al año 2019. Así se desprende del balance anual de la Dirección General de Tráfico.

El presidente de Automovilistas Europeos Asociados, Mario Arnaldo, hizo hincapié en que Castellón ha tenido un comportamiento desigual en lo que respecta a la evolución de la accidentalidad viaria.

Castellón, el peor comportamiento autonómico

«En el conjunto de España se produjo un descenso del 3% de la siniestralidad, con 1.119 decesos el año pasado, respecto al 2024. Aunque la Comunitat se sitúa entre las autonomías que tuvo mejor comportamiento, Castellón fue la provincia de las tres que peor evolución tuvo», explica Arnaldo. Así, Castellón presentó con una bajada anual del 5% frente al -16% de Alicante y el -18% de Valencia.

«Castellón prácticamente se ha mantenido estable en el último año, con solo un fallecido menos que el año pasado», explica Arnaldo. En el 2025 se produjeron 20 víctimas mortales, frente a las 21 que se registraron en el 2024.

No obstante, Arnaldo matiza que la cifra de fallecimientos cayó a la mitad en Castellón entre el 2016, en que hubo 31, y el 2019, en que hubo 15. El año en el que se tocó suelo fue en 2023, en que llegó a bajar hasta 11; si bien en el 2024 se produjo un espectacular incremento, hasta alcanzar las 21.

Caída en verano

Arnaldo llama también la atención en el hecho de que el verano del 2025 la mortalidad en Castellón bajara un 70%, algo favorable teniendo en cuenta que es la época del año en la que hay más desplazamientos de larga distancia.

Reclaman más inversión en carreteras

Sin embargo, la cara negativa es que el grueso de óbitos se produjo en vías convencionales, por lo que considera que debería haber una mayor inversión en infraestructruras para mejorar la seguridad en estas vías. Y es que, según los datos, solo uno de cada cuatro fallecimientos en Castellón se produjo en autovías o autopistas. El resto se produjo en puntos como la N-340 (Almenara), la CV-21 (l’Alcora) o la N-225 (la Vall). Entre 2015 y 2025 la provincia supera las 200 muertes en carretera, con 218 óbitos.

La mayoría, en vías de un solo sentido

Entre los accidentes más graves del año pasado está el ocurrido en noviembre en la carretera CV-166, en el que dos jóvenes perdieron la vida y otras tres heridas graves, al precipitarse el vehículo en el que viajaban unos 6 metros por la rambla Carbonera de Ares el sábado noche.

Los bomberos trabajaron para excarcelar los cuerpos de los ocupantes, que quedaron atrapados en el accidente ocurrido en la Rambla Carbonera en Ares. / Bomberos Consorcio

También causó conmoción el que acabó con la vida de un joven futbolista y causó heridas a otros cinco en septiembre en la CV-21 en l’Alcora, cuando regresaban a Onda de las fiestas del Cristo un domingo. No obstante, el último siniestro mortal registrado el año pasado fue el que acabó con la vida de un motorista al salirse de la vía en la N-340 en Peñíscola el 19 de diciembre.

Más de 200 muertos desde el 2015

Entre 2015 y 2025 Castellón ha registrado 218 víctimas mortales de accidentes de tráfico.