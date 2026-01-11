Operación Woodford, la hazaña ‘desconocida’ en Castellón que ha impresionado a Pérez-Reverte: “Magnífico documental”

El escritor Arturo Pérez-Reverte ha calificado como un “magnífico” a Operación Woodford, un docuemental que narra una de las intervenciones más complejas y decisivas de Salvamento Marítimo y que evitó un grave desastre medioambiental frente a la costa de Castellón.

El documental reconstruye la histórica Operación Woodford, una actuación que permitió neutralizar el riesgo de contaminación del petrolero inglés Woodford, hundido frente a las costas de Castelló en 1937, durante la Guerra Civil, tras ser torpedeado por un submarino italiano.

La crónica fílmica repasa el trabajo desarrollado desde 2009 por Salvamento Marítimo, organismo dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de la Dirección General de la Marina Mercante, para eliminar el peligro que suponía el pecio, del que se habían empezado a detectar vertidos periódicos de hidrocarburos que afectaban al medio marino.

Una compleja operación de buceo

El punto culminante de la intervención llegó en 2012, cuando se llevó a cabo una compleja operación de buceo en saturación que permitió extraer 450 metros cúbicos de hidrocarburo que permanecían en los tanques del barco hundido. Una actuación técnica de enorme dificultad que logró frenar definitivamente el riesgo de un vertido masivo, comparable al del Prestige.

El documental desgrana las distintas fases de la operación, la tecnología empleada y el esfuerzo humano necesario para completar con éxito una intervención considerada hoy un hito en la lucha contra la contaminación marina.

El director del documental, el vila-realense Sergi González, explica que desde que conoció el alcance de la operación tuvo claro el enfoque del proyecto. “Desde el momento en que descubrí la magnitud de la Operación Woodford y lo que podría haber ocurrido si se producía una catástrofe medioambiental, mi intención fue reflejarla como un trabajo heroico. Fue una historia de auténticos héroes”, ha señalado.

Operación Woodford pone luz sobre una gesta poco conocida que protegió el litoral de Castellón y que, décadas después del hundimiento del petrolero, logró evitar un desastre ecológico de enormes dimensiones.

Presentado en el Real Club Náutico de Castelló

El documental Operación Woodford fue presentado el 26 de noviembre en el Real Club Náutico de Castelló, en un acto que contó con la participación del director de Salvamento Marítimo, José Luis García Lena; la subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls; el presidente de PortCastelló, Rubén Ibáñez; así como responsables del Centro de Coordinación de Salvamento y del área de operaciones, además del director del documental, Sergi González.

Durante la presentación, García Lena destacó el “nivel operativo sobresaliente” demostrado por Salvamento Marítimo en una intervención llevada a cabo “al límite”, con el objetivo de proteger el medio marino. En el acto también se informó de la última inspección realizada en junio de 2025, que confirmó la estabilidad del pecio, sin fugas de combustible apreciables y con pérdidas, en caso de producirse, de carácter residual.

Por su parte, la subdelegada del Gobierno puso en valor la operación como “un ejemplo de responsabilidad de Estado”, subrayando que la Operación Woodford evitó una catástrofe ecológica a pocas millas de las Islas Columbretes, y destacó la actuación de las administraciones con los mejores medios técnicos y humanos.