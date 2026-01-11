Un paseo por los viñedos de Castellón: ¿conoces la Ruta del Vino?

Quizá solo necesitas un paseo entre viñedos y disfrutar de un buen vino con tu persona favorita. Así reza la campaña de marketing de una bodega de Castellón para promocionar el etnoturismo. Una experiencia que se ha reinventado y va más allá de las catas de vino, profesionalizándose con visitas en inglés y dando la opción de ponerse en la piel de un auténtico viticultor, visitando el campo y recolectando uva.

En la cooperativa de Viver, de hecho, tienen activa la propuesta La piel de la vid, «un viaje a la esencia de Viver y la comarca del Alto Palancia, reconocida como mejor actividad absoluta en los I Premios Creaturisme, y que a la vez apoya un proyecto de agricultura digna». Dura 2 horas y media, pueden participar niños y se da la opción del inglés.

Turistas en los viñedos, recolectando uva. / Mediterráneo

Comienza con un paseo guiado por el campo, por los viñedos, para conocer in situ las distintas variedades de uva que trabajan, incluidas las que están recuperando, y las particularidades de su cultivo. Posteriormente, se visita la bodega y a Videns, una viña interactiva, al tiempo que se recorre la sala de depósitos y la de barricas, atendiendo a una explicación sobre la elaboración. Culmina con una cata hedonista de tres vinos con almuerzo y productos de la cooperativa, como aceites, nueces o patés de aceitunas.

Los restaurantes, aliados

Las opciones de ocio son inmensas y se recopilan actividades desde diferentes instituciones públicas y privadas: desde la web de la Conselleria de Turisme; hasta la de la marca gastronómica Castellón Ruta de Sabor (una iniciativa de la Diputación Provincial), donde además de bodegas colaboran restaurantes que organizan catas o incorporan en sus menús caldos de la cosecha provincial. De hecho, ahora, por Sant Antoni, el 17 de enero, por citar un ejemplo, un restaurante de Alcossebre organiza un taller de una hora y media con vinos de Castellón. «Del fuego a la hoguera, con los sabores más intensos: dulces tradicionales reinterpretados, vinos y bebidas poco habituales, maridajes que rompen esquemas», señalan.

La clienta de un restaurante mira la carta Otoño Gastronómico Castelló Ruta de Sabor. / Mediterráneo

Además, las propias bodegas, en sus redes sociales, comparten planes como la de Barón d’Alba (con su Clos d’Esgarracordes) en les Useres, para parejas, grupos de amigos e incluso eventos como comuniones; o la de Vicente Flors, con cata de vino bajo las estrellas con sesión de astronomía en verano (y con visita todo el año); o la de les Useres, el término municipal de la provincia con más superficie de viñedos con el sello de calidad de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Castelló.

Eventos en bodegas de Castellón. / Mediterráneo / instagram

De hecho, la IGP brinda su propia Ruta del Vino, que comprende las comarcas y poblaciones -ver listado adjunto- donde apreciar los orígenes y situación actual de este cultivo, con vivencias. Actualmente, según detalla desde la secretaría técnica de la IGP de Castellón, Teresa Lidón, la superficie actual bajo el paraguas de la indicación protegida abarca 195 hectáreas y ocupa a 88 viticultores, lo que supone una pérdida respecto a la situación de un lustro atrás: con 235 hectáreas y 109 viticultores, en el año 2020.

Municipios de la zona de producción vitícola amparada por la IGP Vins de Castelló Comarca vitícola del Alto Palancia-Alto Mijares: Altura, Almedíjar, Arañuel, Azuébar, Castillo de Villamalefa, Caudiel, Chóvar, Cortes de Arenoso, Jérica, Ludiente, Montán, Segorbe, Soneja, Puebla de Arenoso, Viver y Zucaina. Comarca vitícola de Sant Mateu: Albocàsser, Atzeneta del Maestrat, Benassal, Canet lo Roig, Catí, Cervera del Maestre, Xert, les Coves de Vinromà, Culla, La Jana, La Salzadella, Sant Mateu, Sant Rafael, Rossell, Tírig, Traiguera y Alcalà de Xivert. Comarca vitícola de les Useres-Vilafamés: Benlloc, Cabanes, Les Useres, La Serra d’en Galceran, Vall d’Alba, Vilafamés y Vilanova d’Alcolea.

El ‘alumno’ más aventajado

Les Useres es el municipio con más superficie cultivada y barricas con sello IGP, liderando su comarca vitícola. «Contamos con 13 bodegas inscritas en la IGP Vins de Castelló: Alcoví (Almedíjar), Baron d’Alba (les Useres), Bellmunt y Oliver (Cabanes), Besalduch Valls y Bellmunt (Sant Mateu), Celler Carlón (Benicarló), Cooperativa de Viver, Roques Negres (les Useres), Flors (les Useres), la Canetana (Canet lo Roig), Les Useres, l’Estanquer (Canet lo Roig), Mas de Rander (Benlloc) y Vizuecos (les Coves de Vinromà). La última incorporación es Celler Carlón y la más antigua es la Cooperativa de Les Useres», detalla.

Planes de un día a un fin de semana

Excursión interpretativa. / Mediterráneo

Las tendencias del agroturismo -confirma-, están cambiando. Se da más simbiosis entre las bodegas y los restaurantes y alojamientos rurales, y no siempre son planes de un día, sino escapadas de fin de semana. Desde la IGP Castelló aseveran que las experiencias etnoturísticas «ya no tratan solo de venir a probar vinos, sino que hay un creciente interés por comprender el territorio que los acoge». ¿Cómo era antes y cómo es ahora? «Pues se organizaba la cata típica, bastante lineal: visita a la bodega, una explicación más o menos técnica y degustación de tres o cuatro vinos. Solían ser de menor duración, con un relato centrado en el producto y su elaboración», reseña.

Visita guiada para conocer el proceso de elaboración del vino. / Mediterráneo

«Pero ahora el visitante no solo quiere probar el vino, quiere conocer el contexto que engloba y aporta significado. Se impone así la experiencia que conecta paisaje, viticultura, bodega y gastronomía, con un hilo narrativo que habla sobre variedades, suelos, altitud, clima, historia local, decisiones de elaboración y sostenibilidad real. Por tanto, la cata ya no es un simple acto, sino el final natural de un recorrido. Hemos pasado de enseñar la bodega y explicar el vino a enseñar el territorio y ofrecer el vino como su expresión», recalca.

El perfil del turista de vino

Al turismo internacional se le ofrecen visitas guiadas en inglés. / Mediterráneo

En cuanto al perfil del demandante de turismo vitícola, ¿cómo es? «Son principalmente parejas y grupos pequeños de amigos o familia con un rango de edad de 45 a 65 años, si bien segmentos más jóvenes (de 25 a 30) comienzan a despuntar como clientes potenciales».

La principal motivación no es solo la mera afición al vino, sino otros intereses asociados como los pueblos, las tradiciones, el paisaje o la gastronomía, «para los que el vino actúa como llave de entrada», destacan desde la IGP. El grueso es nacional, especialmente de la Comunitat, pero «también hay un público constante que es extranjero y obliga a profesionalizar las visitas en inglés y adaptar la narrativa cultural». Y cómo no, es posible personalizar la vivencia estándar: con visitas a medida, catas privadas y propuestas más sosegadas.

La relación con el turismo rural es cada vez más estrecha. «El visitante compra a menudo una escapada, no una cata aislada, y el vino funciona mejor cuando se integra en itinerarios. De hecho, en la Comunitat, como producto turístico se articula en rutas y catálogos con packs, gastronomía y propuestas combinadas todo el año», indica Lidón. La desestacionalización es real y este turismo no se concentra solo en vendimia. Según Teresa Lidón, «en la provincia, las épocas de más demanda son primavera (de abril a junio), por el clima; final de verano y otoño (de septiembre a noviembre), momento para participar de la vendimia y disfrutar de los colores y actividades del campo; y agosto, por ser el mes vacacional por excelencia en el que mucho público de costa busca un plan de interior de mediodía o día completo».

Para saber más...estos son los tipos de vino de la IGP Castelló

Tinto

Fase visual: Color de buena intensidad, con predominio de los tonos rojizos.

Fase gustativa: Abundante, con buen equilibrio y estructura. Largo postgusto.

Fase olfativa: De buena intensidad y cargada de fruta. Limpia y agradable.

Tinto envejecido

Fase visual: Predominio de tonos rojizos de buena intensidad habitualmente dominado por los tonos cubiertos, excepto en los vinos de larga crianza donde presentarán características cromáticas propias de dicha elaboración.

Fase gustativa: Sabrosa y bien estructurada, largo postgusto y buenas sensaciones retronasales.

Fase olfativa: Equilibrada entre fruta y madera, intensa, limpia y agradable.

Blanco

Fase visual: Predominan los tonos amarillos pálidos.

Fase gustativa: Buena acidez, vinos frescos y afrutados. Buena persistencia.

Fase olfativa: Limpia y de buena intensidad, dominan sensaciones de fruta.

Blanco fermentado en barrica

Fase visual: Predominio de tonos amarillos intensos que pueden llegar a tonalidades características del proceso de elaboración y/o crianza.

Fase gustativa: Amable y sabrosa, equilibrada y con largo postgusto.

Fase olfativa: Buena fruta pero con las notas clásicas que aporta la madera al conjunto del vino.

Rosado

Fase visual: El color está comprendido dentro de las diferentes tonalidades rosáceas.

Fase gustativa: Equilibrado respecto al azúcar - acidez.

Fase olfativa: Aromas florales y a frutas rojas.

Una persona recoge uvas de una cosecha. Agustín Pastor. / Mediterráneo

De licor

Fase visual: Tonalidades propias de la variedad de elaboración, tendiendo de color rubí a teja según edad.

Fase gustativa: Untuoso, sabroso y regusto a fruta madura.

Fase olfativa: Aromas dulces, a pasas, alcohol, moscatel.

De uvas sobremaduras

Fase visual: El color abarca desde el ámbar al caoba, y también caramelo.

Fase gustativa: A la entrada en boca la burbuja se funde cremosamente y difunde ampliamente frescura y acidez equilibrada.

Fase olfativa: Gran intensidad y complejidad aromática y riqueza de delicados matices afrutados y pasas.

Espumoso de calidad

Fase visual: El color es similar al de los vinos tranquilos y dependerá de la variedad de elaboración. Cabe valorar las burbujas: tamaño, formación del rosario, formación de la corona en la superficie y persistencia.

Fase gustativa: A la entrada en boca la burbuja se funde cremosamente y difunde ampliamente frescura y acidez equilibrada.

Fase olfativa: La complejidad es similar a los vinos tranquilos. Cabe destacar aromas afrutados en jóvenes y a levaduras frescas y panadería los de crianza en botella.

De aguja

Fase visual: Se adecuará a las características ya descritas, según sean blancos, rosados o tintos.

Fase gustativa: Ligeros y frescos.

Fase olfativa: Aromas varietales.