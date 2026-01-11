Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El primer fin de semana de rebajas llena comercios a medio gas y un 90% prevé comprar algo

Confecomerç hace un balance positivo de los primeros días pero con un gasto ‘light’

Las tiendas de pequeño formato no secundan en su mayoría la apertura en festivo

Gente de compras en el centro comercial Salera de Castelló, este domingo aperturable, el único de estas rebajas de invierno.

Gente de compras en el centro comercial Salera de Castelló, este domingo aperturable, el único de estas rebajas de invierno. / MANOLO NEBOT_ROCHERA

Noelia Martínez

Noelia Martínez

Castellón

Los productos con descuentos inundan el comercio de Castellón y el primer fin de semana de rebajas se ha saldado con un balance positivo de afluencia, en especial el sábado, aunque no tanto el domingo aperturable, a medio gas. Las grandes superficies, como es habitual, sí han abierto hoy domingo -como las de Salera o El Corte Inglés- y han registrdo una mayor afluencia a primera hora de la tarde que por la mañana. En la otra cara de la moneda, las pequeñas tiendas no sujetas a franquicias, no han levantado en su mayoría la persiana al no compensarles el gasto y dedicación con las ventas potenciales.

No obstante, la secretaria general de Confecomerç en Castellón, Tere Esteve, reseña que, además de los pequeños comerciantes, también algunas tiendas de otros formatos, como bricolaje, no han abierto sus puertas, con un seguimiento desigual.

La campaña "se está desvirtuando" por los descuentos todo el año

En cuanto a las ventas, Esteve considera que la primera semana, en general, ha sido positiva, si bien de forma moderada, puesto que «las rebajas se están desvirtuando, como ya venimos diciendo, al no coincidir en fechas la campaña como antes de los cambios en el 2012; y muchos castellonenses ya compraron por anticipado productos rebajados antes de Reyes».

Con todo, sí se están dando adquisiciones, en especial, porque el clima está acompañando, «de moda, para la ropa de abrigo», pero en general la previsión es que sí, que se efectúen compras, pero que sean unas rebajas «más light que antes, también en cuanto a gasto, que será similar al de la campaña correspondiente al 2025».

Casi el 90% comprará algo

Primera hora de la tarde de este domingo en el centro comercial.

Primera hora de la tarde de este domingo en el centro comercial. / Manolo Nebot

De hecho, un sondeo de la Asociación Española de Consumidores concluye que en estas rebajas de invierno del 2026 «un 86% de los consumidores -rozando el 90%- reconoce que va a hacer alguna compra -lo que sea-; solo un 10% dice que no efectuará ningún desembolso y el 4% está indeciso».

Noticias relacionadas y más

En la competición por los euros de los castellonenses el pequeño comercio sigue blandiendo que su carácter distintivo, como defiende Esteve, de Confecomerç, es que «el cliente siempre va a encontrar artículos rebajados de precio que ya estaban en la tienda, frente a otros formatos que sacan género exprofeso o productos que solo están con un precio especial una semana y luego ya se retiran». En cualquier caso, aunque prevé que esta semana próxima seguirán las visitas a las tiendas, «aún queda tiempo, con rebajas en muchos casos hasta finales del mes de febrero». Ahora bien, de domingo aperturable ya no habrá otro hasta el próximo 5 de abril.

