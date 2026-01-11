Las principales obras que despegarán en Castellón este 2026

Castellón recibe el 2026 como un año clave para avanzar en algunas de las principales infraestructuras previstas para la provincia, bien para completar la tramitación o porque directamente supondrá el arranque de algunas obras extensamente reivindicadas.

La ronda Oeste

Castelló confía en ver este año los primeros trabajos cara a completar la ronda Oeste. Los plazos anunciados apuntan a que será antes del verano de 2026 cuando se licite el contrato para que las máquinas comiencen a construir esta infraestructura viaria que acumula años y años de demora y que supondrá completar la circunvalación. El presupuesto asciende a 37,4 millones de euros.

El Hospital General

El proyecto de mayor envergadura en desarrollo en la provincia es, sin duda, el nuevo Hospital General Universitario de Castellón. Este 2026 será clave para completar toda la tramitación. La Conselleria de Sanitat confirmó que este primer trimestre se completará la expropiación de los terrenos restantes para proceder después a la licitación de las obras y, ya en el arranque del próximo año, poder comenzar de forma efectiva los trabajos. Mientras, continúan activas las obras de la remodelación de las Urgencias del centro, con la cuarta fase en marcha y resultados ya visibles. La intención de Sanitat pasa porque acaben este verano.

El Hospital General de Castellón encara la licitación de las obras del nuevo centro. / GABRIEL UTIEL BLANCO

El corredor mediterráneo

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) sigue trabajando en el corredor mediterráneo, con el foco puesto ahora en el cambio de ancho entre Castelló y Vandellòs para implantar el internacional. Estos trabajos conllevarán el corte de la circulación de cara a finales del año. También este año, más al sur, se espera que se complete el tercer hilo de cara a poner en marcha el AVE regional que unirá las capitales de la Comunitat Valenciana en 2027.

El acceso sur al puerto

Los trabajos del acceso ferroviario sur al puerto de Castellón avanzan a toda velocidad y afrontan ya su última fase de cara a concluir a finales de este mismo año, como exigen los fondos europeos que las financian. La dotación, clave para la intermodalidad de las mercancías, podría estar en marcha en el 2027. Y es que, en paralelo, PortCastelló construye también la estación intermodal.

El tram

La Conselleria de Infraestructuras invierte este año 1,3 millones en la reparación de toda la plataforma del TRAM que discurre por el centro de Castelló y que se encontraba dañada por el uso. Mientras, se encuentra en redacción el estudio previo informativo para la prolongación del servicio hacia Almassora y Vila-real, con un plazo de 36 meses.

Las carreteras

Más cerca está la inversión de 1,5 millones del Ministerio de Transportes para mejorar la N-340 a su paso por Orpesa y el enlace con la AP-7, preparándola además para una futura duplicación de la vía. Al norte, en Vinaròs continúan los trabajos de integración de la antigua N-340, con una inversión de 6,7 millones de euros. En Morella está pendiente de completarse, sin fecha, los trabajos de la N-232. Y en el Alto Palancia, se invertirán 15,7 millones en rehabilitar el firme de la A-23 entre el enlace de las localidades de Segorbe y Altura y el viaducto sobre el río Palancia. Por último, la autopista AP-7 tiene pendientes una serie de inversiones, como el desarrollo de terceros carriles, ante el aumento de tráfico a raíz de su liberalización.

Fachada del antiguo edificio de Correos de Castelló. / GABRIEL UTIEL BLANCO

De Correos al ‘hub’ tecnológico

Este mismo año también está previsto que se completen las obras de remodelación del interior del edificio de Correos del centro de la capital de la Plana tras la adquisición hace años por parte de la Generalitat y la marcha de la compañía postal. Al mismo tiempo se prevé que siga avanzando la concreción del diseño del futuro hub tecnológico que acogerán los antiguos cines del Grau de Castelló.

Contra la regresión del litoral

En el litoral, el Gobierno ejecuta en Moncofa la construcción de los reivindicados espigones, que estarán listos durante el ejercicio contra la regresión. La Generalitat, por su parte blindará el puerto de Vinaròs.

Conservatorios o Ciutat de la Justícia

Algo más inciertos son los plazos que marcarán el desarollo de los nuevos conservatorios de música y danza o la ampliación de la Ciutat de la Justícia de Castelló.