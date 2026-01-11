Los caseros de Castellón buscan protección: seis de cada diez contratos incluyen seguro de impagos

El mercado inmobiliario en Castellón encara un 2026 con una fuerte competitividad por el alquiler ante una bolsa de vivienda disponible menor que la demanda, cuya oferta se incrementará ligeramente en los contratos que toque renovar y donde no se logre acuerdo para perpetuarlo. El temor a los impagos y la okupación planea siempre sobre los caseros, de modo que se están generalizando los seguros de impago en torno en un 60% de los contratos de arrendamiento; e incluso emergiendo entre los inquilinos la aportación de garantías de solvencia para ganar puntos ante los caseros.

El presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Castellón, Francisco Nomdedeu, explica que «más de la mitad de contratos de alquiler en Castellón se hacen con seguro de impago. Hace una década eran menos, podrían ser la cuarta parte, un 25%. Se ha convertido en algo habitual desde hace unos pocos años atrás». Al respecto, añade que «comenzó como una medida para incentivar que se pusieran al mercado viviendas en alquiler porque muchos propietarios eran reticentes por el miedo a la morosidad. Eso sí, se aplica más a viviendas que a locales comerciales».

Ganar cobertura frente a imprevistos

El seguro de impago que elige el propietario se suele renovar cada año y se firma a la vez que el contrato. «Desde el primer mes de impago ya se activa. El coste es un pago anual y depende de la renta del alquiler, pero suele ser menos que una mensualidad», dice.

Fernando Solsona, presidente del Colegio de Mediadores de Seguros de Castellón, coincide en que «hay más volumen de firmas de seguros de impagos para alquiler y más preocupación de los propietarios. Llegan peticiones desde inmobiliarias. Son seguros especializados o se incluye en un apartado del seguro de hogar».

Perfiles y solvencia

Nomdedeu detalla que «ha salido otro producto con aseguradoras: una garantía que el inquilino ofrece a los potenciales caseros (además de las últimas nóminas y declaración de la renta o la trimestral, si es autónomo). Es como decirle: yo soy un buen inquilino, soy solvente y una buena opción. Cumple la función de lo que antiguamente era un aval. Cuesta menos de un mes de arrendamiento y es una opción que está ahí pero no la contrata todo el mundo. Es una herramienta para competir y la eligen solteros o parejas sin hijos». «Tristemente, sigue habiendo miedo - no todos- a alquilar a familias con hijos, cuando antes se pensaba que lo cuidarían mejor al ser su casa permanente. Ahora el inquilino favorito es una pareja con dos sueldos (si son elevados, mejor), sin mascotas y sin hijos», añade.

Fiscalidad en Baleares Los caseros que no suban precios a los contratos a renegociar al concluir este 2026, tendrán deducción fiscal en la declaración de la renta en Baleares, como novedad anunciada por su gobierno autonómico. En la Comunitat Valenciana, por ahora, no se ha dado un anuncio similar y, a preguntas de Mediterráneo, se desconoce si se tomará una decisión similar. Lo que sí se aplicará son «ayudas al alquiler con subida del importe para adaptarla al mercado, pasando de 100 euros hasta los 250 € (según el precio) y el Bono Joven».

Se pactan subidas sin llegar a precios de mercado

Por otro lado, «muchos contratos del 2020 de alquiler de pisos expiran, pues si el dueño es persona física duran cinco años; y si es jurídica, siete. Si no se preavisa con antelación, se activa una prórroga obligatoria de tres años más», indica Nomdedeu.

Como publicó este rotativo, más de 5.000 inquilinos de Castellón afrontan subidas de hasta 224 euros en este ejercicio. Al respecto, ¿qué está ocurriendo en estos primeros días del año? «En Castelló, en general, se están pactando subidas intermedias, de entre 180 y 200 euros, pero sin llegar a igualar el precio de mercado. Si eres buen pagador y están cuidando bien del piso, el casero suelo ser más flexible y se llega a un acuerdo entre ambas partes. Así, en las inmobiliarias vemos ejemplos como, por ejemplo, quien venía abonando una cuota de 400 euros y ahora, en lugar de subirla a 650 euros, se ha dejado en 580 o 600 euros», señala el portavoz de los API.

Finalmente, el gasto de la tasa de basura la suele pagar el casero y luego la repercute al inquilino y así continuará en este nuevo año, si bien «también se pacta en ocasiones por contrato incluir una cantidad aproximada mensual a añadir a la cuota. «Si el tributo cuesta al año 200 euros, con 600 euros de alquiler, se suman cada mes 16 euros», concluye Nomdedeu.

Guía para dueños: el seguro paga hasta 18 meses

Joaquín Gil, de la inmobiliaria y aseguradora Seguris en Castellón y vocal del Colegio de Mediadores de Seguros, cuenta que «aquí en Castellón lo que se da más son propietarios que contratan seguro de impagos -se han duplicado-, pues da tranquilidad, eso sí, con compañías de primer nivel. Cubren mensualidades impagadas -suele ir de 12 a 18 meses- pero también gestionan abogados para denunciar en caso de tener que echar a esa persona, etc. Se suele incluir una cobertura de unos 3.000 euros por daños al continente y una menor por el contenido». Gil agregó que también se incluye «hacer un prefiltro y remitir toda la documentación de tres meses de vida laboral del inquilino, tres últimas nóminas, etc. Pues no a todo el mundo le puedes hacer ese seguro. Y, si no, se piden avales bancarios y si esa persona no paga, se ejecuta». En cuanto a locales comerciales, Francisco Nomdedeu (API) señaló que apenas se usa el seguro de impago porque «suelen darse menos problemas, pues si el autónomo va apurado se retrasa máximo un mes y si ve que no funciona su negocio, deja el local; en la vivienda no ocurre esto».

Una garantía para el inquilino: si vas al paro, cubre 7 meses

En el portal de anuncios inmobiliarios idealista se cita la opción del inquilino de contratar una póliza de garantía de pago «que aumenta las opciones de ser elegido inquilino y agiliza los trámites, sin necesidad de avalistas ni depósitos; y protege ante situaciones imprevistas que le dificulten pagar el alquiler: si pierde el empleo (con contrato indefinido), si sufre una incapacidad temporal (para autónomos o funcionarios), o si es hospitalizado por accidente o fallece en uno, el seguro asume hasta 2.000 € o 7 meses».