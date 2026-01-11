La telefonía 5G triplica en dos años su número de estaciones en Castellón

El teléfono móvil es el aparato que mejor define la evolución de la sociedad occidental a la hora de comunicarse. Primero fue el recambio del fijo, y ahora se ha convertido en una potente herramienta que reúne cámara de fotos, calculadora, entretenimiento y redes sociales en un solo dispositivo. Un cambio que tiene un reflejo evidente en Castellón: las formas más avanzadas de conectarse crecen imparables, mientras el teléfono fijo sigue con su continuo declive.

El dato más apabullante tiene que ver con la llegada de la telefonía 5G, que ofrece las máximas prestaciones de velocidad de red en los móviles. Su número de estaciones se ha triplicado en dos años, pasando de 284 en 2022 a 771, según la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC).

Expansión de la red

La llegada de terminales con mayores prestaciones ha ido unida a las inversiones por parte de las firmas de telecomunicaciones, y a la expansión de sus redes 5G por la provincia. Desde Telefónica detallan que la compañía "ya tiene presencia en 112 municipios" de los 135 de Castellón, con una cobertura que alcanza al 95% de la población. Además, destacan su liderazgo en la banda 5G+, que dispone "de velocidades ultrarrápidas (más de 2 Gbps) y muy baja latencia", permitiendo descargas casi instantáneas, streaming de alta calidad y una red más robusta para funcionalidades avanzadas.

Los datos de la CNMC también muestran cómo está el reparto de clientela por empresas. Movistar mantiene el liderazgo, aunque ha cedido terreno frente a sus competidoras.

Líneas móviles y banda ancha

Movistar supera las 130.000 líneas móviles, seguida de Vodafone, que roza las 100.000, y Orange, con 84.300. Castellón cuenta con 617.293 líneas móviles activadas, más que habitantes, debido a quienes usan terminal personal y otro profesional. En banda ancha fija, Movistar también lidera con 44.000 líneas de fibra óptica.

En contraste, el teléfono fijo no deja de caer: solo hay 29,3 líneas por cada 100 habitantes, lejos de las 40 de cada 100 que se registraban en 2008. Su uso retrocede en los hogares, aunque se mantiene en el ámbito empresarial, donde sigue siendo habitual el prefijo 964. Este retroceso se compensa con la fibra óptica: 37,6 líneas de banda ancha fija por cada 100 habitantes, 232.650 en total, casi el doble que hace una década.

Televisión de pago

Precisamente, uno de los servicios que funcionan gracias a la banda ancha es la televisión de pago, que ha vivido un notable auge por la proliferación de plataformas y la sustitución de parabólicas por fibra. Mientras, los canales tradicionales sufren una audiencia cada vez más fragmentada. En la provincia, casi 60.000 hogares tienen acceso a televisión de pago, aunque Castellón sigue en posiciones de cola nacional, con solo el 9,5% de servicios por habitante, por debajo del 12,5% de Valencia y el 15,4% de Alicante. En A Coruña, la cifra asciende al 20,4%.