Más de 10.300 progenitores de Castellón ya pueden optar a dos semanas pagadas de trabajo: estos son los requisitos

El camino para la conciliación en Castellón cuenta con una nueva herramienta desde el 1 de enero, con la entrada en vigor de un innovador permiso de trabajo retribuido al 100%, con más de 10.364 progenitores como potenciales beneficiarios en la provincia -365.747 en España-. Padres y madres pueden solicitar hasta dos semanas (cuatro si es una familia monoparental) de ausencia del puesto de trabajo para cuidar a hijos/hijas, si estos han nacido o han sido adoptados a partir del 2 de agosto del 2024, hasta que cumplan los 8 años. Solo desde esa fecha y hasta el 31 de octubre del 2025 (últimos datos actualizados) nacieron en Castellón 5.182 bebés.

Nuevos convenios

La secretaria de la Dona en CCOO Comarques del Nord, Lidón Calvo, manifestó que «ya se han recibido consultas de trabajadores sobre cómo solicitarlo y si se puede disfrutar por días, semanas o de qué manera. Son semanas completas: bien las dos seguidas, o una y posteriormente la otra». Con todo, «al ser un plazo largo, muchos piensan en guardarlo para más adelante». Para Calvo, «todo depende de la situación familiar, si tienes parientes próximos que pueden ayudarte o no. Las primeras dudas han surgido más de mujeres, que piensan en cogerlo unido a la lactancia y permiso. El hombre se lo guarda por ahora, en previsión de poder usarlo si lo necesita en un futuro».

Teletrabajar, una opción para conciliar vida familiar y laboral. / Mediterráneo

15 días: avisar con antelación La solicitud del permiso especial de 2 semanas (que se suma al de nacimiento de 17 semanas) se tramita en el Instituto Nacional de la Seguridad Social y puede efectuarse en la web prestaciones.seg-social.es (sección Tu Seguridad Social). El beneficiario podrá efectuar la petición con antelación máxima de 15 días y deberá avisar a su centro de trabajo al menos 15 días antes para que emita y envíe el certificado de empresa con fecha de inicio y fin del periodo de descanso.

En los nuevos convenios a firmar, agregó Calvo, «en el de la cerámica, prevista su formalización el próximo viernes, 16 de enero, se ha dispuesto la norma tal cual; pero en el metal ha surgido la idea de incorporar poder pedirlo en días sueltos, si bien no está aprobado».

"Es positivo, pero insuficiente"

El permiso por nacimiento y cuidado de un menor ha incrementado su duración. / Europa Press

Por su parte, la responsable de Igualdad de UGT en Castellón, Victoria Soriano, valoró la medida «como positiva pero insuficiente». Y es que «a las 8 semanas de permiso parental no retribuido que ya existían (2 retribuidas + 6 sin pagar), solo se costea una parte y debería ser la totalidad para tener un sistema de cuidados más robusto que logre una conciliación real». Por ello, Soriano añadió que el sindicato denuncia que «España aún no ha cumplido plenamente con la normativa europea, que exige que sea retribuido todo el permiso, y no solo una parte. Es el momento de avanzar y hemos dado un paso tímido. Conciliar no es un lujo, sino un derecho, y cuidar también es trabajar».

Con todo, desde UGT ven bien que «el permiso sea retribuido, pues esto es un elemento fundamental para poder ejercer ese derecho de modo más equitativo entre hombres y mujeres, y alcanzar una sociedad corresponsable».

Finalmente, el presidente del Club de RRHH de Castellón -que agrupa a responsables de Recursos Humanos de numerosas empresas-, José Luis Fulleda, valoró que «no hay datos y tendrá que pasar un tiempo para ver qué efecto tiene en las compañías».

Mejoras con ‘ok’ desde julio

El pasado mes de julio se aprobó la ampliación en tres semanas del permiso de nacimiento y cuidado del menor, que pasó de 16 a 19 semanas; y en familias monoparentales, a las 32 semanas. En concreto, 17 semanas, de igual duración e intransferibles entre ambos progenitores, y 28, en el supuesto de familias monoparentales, podrán disfrutarse durante los primeros 12 meses del bebé, o, en el caso de adopción, guarda o acogimiento familiar, en el primer año, a partir de la resolución judicial o administrativa; en periodos semanales o de forma acumulada.

Excedencias: se piden más para cuidar hijos que a mayores

La delegada de UGT en Castellón instó a la Seguridad Social «a integrar en sus estadísticas semestrales sobre permisos por nacimiento y cuidado de menor de 12 meses y excedencias por cuidados los datos del permiso parental, para evaluar su impacto de género. Los permisos no retribuidos los ejercen sobre todo mujeres, el 90%». El 89% de permisos para cuidar los coge la mujer en Castellón: para hijos, un 92% son mujeres; y otros familiares, el 78%.