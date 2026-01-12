Una castellonense será la delegada internacional de la sociedad española de neurología

La neuróloga e investigadora natural de Castellón, Elena Cortés Vicente, ha sido elegida Vocal del Área de Neurocooperación, Iberoamérica y Entorno Internacional de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Neurología (SEN), una de las principales sociedades científicas del país, integrada por más de 4.500 especialistas y profesionales sanitarios vinculados a la Neurología.

Responsabilidad internacional

Como nueva responsable de esta área estratégica, coordinará la política de relaciones internacionales de la SEN y ejercerá como delegada de la sociedad ante organismos de referencia como la World Federation of Neurology, la European Academy of Neurology (EAN) y la Union Européenne des Médecins Spécialistes (UEMS).

Trayectoria ligada a la investigación neuromuscular

Natural de Castellón, la Dra. Elena Cortés Vicente es neuróloga e investigadora especializada en enfermedades neuromusculares, con una trayectoria que combina la actividad asistencial con la investigación traslacional. Es licenciada en Medicina por la Universitat de València y completó su formación como residente en Neurología en el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona.

Acto de Renovación de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Neurología / SEN

Durante esta etapa, reforzó su perfil investigador con un Máster en Metodología de la Investigación en Ciencias de la Salud por la Universitat Autònoma de Barcelona y obtuvo el doctorado en Medicina con una tesis centrada en nuevos biomarcadores y pronóstico en la Miastenia Gravis.

Experiencia internacional y reconocimiento científico

Su carrera profesional se ha desarrollado principalmente en la Unidad de Enfermedades Neuromusculares del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, donde inició su actividad como fellow e investigadora predoctoral en 2015. Ese mismo año realizó una estancia en la Columbia University de Nueva York, en el laboratorio del Dr. Michio Hirano, especializada en enfermedades mitocondriales.

Posteriormente, llevó a cabo una estancia postdoctoral en la University of Calgary (Canadá), participando en un proyecto sobre terapias inmunomoduladoras en modelos experimentales de Miastenia Gravis. Su labor investigadora ha sido respaldada por contratos competitivos del Instituto de Salud Carlos III, como las becas Río Hortega y Juan Rodés.

Actividad asistencial, docente y divulgativa

En la actualidad, la Dra. Cortés ejerce como neuróloga adjunta e investigadora en el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, donde combina la atención clínica a pacientes con enfermedades neuromusculares con la investigación en biomarcadores, mecanismos inmunológicos y tratamientos dirigidos. Además, ha participado en proyectos nacionales e internacionales, publicado trabajos científicos relevantes y desarrollado una intensa labor docente y divulgativa.

El nombramiento se ha hecho efectivo tras la finalización del proceso electoral, una vez celebrada la Asamblea General Extraordinaria en el marco de la Reunión Anual de la Sociedad Española de Neurología.