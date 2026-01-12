Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Eres castellonenses e hiciste la mili? Queremos contar tu historia

Buscamos testimonios y recuerdos de castellonenses que vivieron el servicio militar obligatorio

Acto de despedida de los últimos soldados de remplazo en Bétera en el año 2001.

Acto de despedida de los últimos soldados de remplazo en Bétera en el año 2001. / FERRAN MONTENEGRO

Francis Aznar

La mili forma parte de la memoria colectiva de miles de castellonenses. Durante décadas, el servicio militar obligatorio dejó huella en la vida de varias generaciones de jóvenes de la provincia: destinos lejanos, amistades inesperadas, experiencias duras, situaciones insólitas y también anécdotas que hoy se recuerdan con humor o nostalgia. Ahora, 25 años después de que se suprimiera de forma oficial el servicio militar obligatorio, desde Mediterráneo queremos dar voz a quienes vivieron aquella etapa y conservar sus recuerdos como parte de la historia social de Castellón.

Recordar que la suspensión fue aprobada por el Gobierno en 1996 y se adelantó respecto a la fecha inicial prevista (2003). Desde el 1 de enero de 2002, las Fuerzas Armadas pasaron a ser plenamente profesionales. Coincidiendo con el interés que siguen despertando iniciativas culturales y exposiciones como la que se puede disfrutar en La Vilavella dedicadas al servicio militar, este periódico abre un espacio para recopilar testimonios reales de hombres de Castellón que hicieron la mili, tanto en la provincia como en otros puntos de España o en el extranjero. Buscamos historias personales: vivencias llamativas, episodios curiosos, momentos difíciles o experiencias que marcaron un antes y un después en sus vidas.

Encuesta: ¿Crees que se debería recuperar el servicio militar obligatorio en España?

Desde Mediterráneo queremos seguir ampliando esta gran red humana de castellonenses por el mundo. Si hiciste la mili y tienes una historia interesante que contar, o si conoces a alguien que la viviera y quiera compartir su experiencia, puedes ponerte en contacto con nosotros a través de WhatsApp o Telegram en el 680 55 85 77, por correo electrónico en rfabian@epmediterraneo.com, o mediante nuestros perfiles en Facebook, X (Twitter) e Instagram.

TEMAS

Cambios en la azulejera APE Grupo: nuevo director general y planes de desarrollo

¿Eres castellonenses e hiciste la mili? Queremos contar tu historia

La Diputación aborda con el Consell el plan Futur Província para atraer inversiones a Castellón

De Sant Joan al aeropuerto: los temas clave para Castellón a impulsar entre la Diputación y el Consell

¿Eres iraní en Castellón o castellonense en Irán? Queremos conocer tu opinión sobre la revolución contra el régimen islamista

Así son las señales de tráfico inteligentes de Castellón que aplauden ciclistas y conductores

Las lluvias vuelven a Castellón: Aemet confirma cuándo hay que llevar el paraguas

