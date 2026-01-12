¿Eres castellonenses e hiciste la mili? Queremos contar tu historia

La mili forma parte de la memoria colectiva de miles de castellonenses. Durante décadas, el servicio militar obligatorio dejó huella en la vida de varias generaciones de jóvenes de la provincia: destinos lejanos, amistades inesperadas, experiencias duras, situaciones insólitas y también anécdotas que hoy se recuerdan con humor o nostalgia. Ahora, 25 años después de que se suprimiera de forma oficial el servicio militar obligatorio, desde Mediterráneo queremos dar voz a quienes vivieron aquella etapa y conservar sus recuerdos como parte de la historia social de Castellón.

Recordar que la suspensión fue aprobada por el Gobierno en 1996 y se adelantó respecto a la fecha inicial prevista (2003). Desde el 1 de enero de 2002, las Fuerzas Armadas pasaron a ser plenamente profesionales. Coincidiendo con el interés que siguen despertando iniciativas culturales y exposiciones como la que se puede disfrutar en La Vilavella dedicadas al servicio militar, este periódico abre un espacio para recopilar testimonios reales de hombres de Castellón que hicieron la mili, tanto en la provincia como en otros puntos de España o en el extranjero. Buscamos historias personales: vivencias llamativas, episodios curiosos, momentos difíciles o experiencias que marcaron un antes y un después en sus vidas.

