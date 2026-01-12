La Diputación aborda con el Consell el plan Futur Província para atraer inversiones a Castellón

La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, ha presentado este lunes al Consell el plan estratégico Futur Província centrado en atraer inversiones e impulsar el tejido económico y social de Castellón.

La máxima dirigente provincial ha mantenido una reunión con el vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Luis Díez Climent, y, durante la misma, le ha trasladado la hoja de ruta marcada con el objetivo puesto en hacer de la provincia de Castellón un destino atractivo a la hora de captar inversiones.

La presidenta ha incidido en la importancia de Futur Província para consolidar un modelo de crecimiento sostenible “para que esta provincia siga creciendo y con ella todos los castellonenses”. Una meta para la que, como ha señalado, resulta muy importante crear sinergias, la coordinación, sumar esfuerzos y compartir objetivos.

Barrachina y Díez, con la delegada del Consell en Castellón, Susana Fabregat. / JAVIER VILAR

Colaboración público-privada

Además, consideran fundamental la colaboración público-privada como palanca imprescindible para multiplicar resultados, para transformar ideas en realidades y para que cada proyecto tenga un impacto más amplio y más duradero. “Todos debemos actuar y ser partícipes con el fin de reforzar la competitividad del territorio, atraer inversiones y consolidar un modelo de crecimiento sostenible”, ha subrayado Barrachina, quien ha añadido que “Futur Província es el resultado de sumar sinergias y colaboración, es un proyecto colectivo, un proyecto de provincia”.

Así, durante el encuentro mantenido con el conseller de Presidencia, la dirigente provincial le ha presentado el documento que contempla las grandes palancas transversales, es decir, las oportunidades integradas que conectan diversas iniciativas sectoriales con el fin de crear sinergias que maximizan el impacto económico y fomentan la colaboración entre diferentes actores del tejido económico provincial. Y, además se realiza un análisis en profundidad de los sectores económicos estratégicos para la provincia de Castellón, un análisis con el que se obtienen las oportunidades específicas que la provincia tiene para potenciar cada uno de los sectores.