Encuesta: ¿Crees que se debería recuperar el servicio militar obligatorio en España?

El debate sobre la posible recuperación del servicio militar obligatorio vuelve periódicamente al espacio público, especialmente en contextos de inestabilidad internacional y cambios en el panorama de seguridad europeo. En España, la mili fue durante décadas una obligación legal para los varones, concebida como un instrumento de defensa nacional y de formación básica en valores como la disciplina y el servicio al Estado.

El servicio militar obligatorio se implantó de forma generalizada en el siglo XIX y se mantuvo, con diferentes duraciones y modalidades, a lo largo del siglo XX. Su objetivo principal era garantizar un volumen suficiente de efectivos para las Fuerzas Armadas, además de servir como mecanismo de cohesión social, al reunir a jóvenes de distintos orígenes bajo una misma experiencia.

El proceso de profesionalización del Ejército comenzó en los años noventa y culminó con la suspensión definitiva del servicio militar obligatorio el 31 de diciembre de 2001. Desde entonces, las Fuerzas Armadas españolas están compuestas exclusivamente por personal profesional, voluntario y remunerado.

Hoy, el debate se reabre en un contexto marcado por conflictos internacionales, el aumento del gasto en defensa en Europa y la reflexión sobre la preparación de la población ante posibles crisis. Mientras algunos defienden su recuperación total o parcial como medida de refuerzo y concienciación cívica, otros consideran que el modelo profesional es más eficaz y acorde con la sociedad actual.